Impfstoff-Hoffnung stoppt Ausverkauf

1. SAP (WKN: 716460)

Bei SAP, der seit Montag meistgehandelten Aktie in Stuttgart, sind auch heute wieder sehr viele Orders und hohe Umsätze zu beobachten. Dabei geht es für die Aktie des DAX-Schwergewichts weitere 1,6% auf rund 91 Euro bergab

2. BioNTech(WKN: A2PSR2)

Für die Aktie das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech geht es am Donnerstag um über 5% nach oben. Medienberichten zufolge könnte eine Zulassung für den in Kooperation mit Pfizer entwickelten Impfstoff noch dieses Jahr erfolgen. Den Anlegern scheint diese Nachricht durchaus zu gefallen.

3. Allianz (WKN: 840400)

Die Allianz kündigte heute eine neue Kooperation an: Im Rahmen eines Joint-Ventures mit dem spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica sollen Milliarden in den Glasfaserausbau in Deutschland investiert werden. Die Anleger zeigen sich angesichts dieser Meldung jedoch vorerst unbeeindruckt: Die Allianz-Aktie notiert 0,8% im Minus.