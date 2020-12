Der Impfstoff-Hammer – BioNTech

Liebe Leser,

nun hat der Impfstoff-Hammer tatsächlich zugeschlagen. So ähnlich formulierte es am Dienstag sogar der sogenannte Mainstream – der sich bis dato in seinen Prognosen zurückhielt. Es geht um den Corona-Impfstoff von BioNTech. Das Unternehmen hatte zusammen mit Pfizer einen Impfstoff hergestellt, der bereits in den USA, in Großbritannien und auch in Kanada angewandt wird.

Das Unternehmen sitzt in Mainz, sodass sich Beobachter bereits wunderten, warum der Impfstoff bei uns in Deutschland nicht zugelassen worden ist. Nun wird er verschiedenen Quellen nach zum 23. Dezember zugelassen. Die Nachricht ist natürlich falsch.

Wie sollte eine zulassende Behörde wie die EMA – die EU-Behörde, die für den gesamten Bereich zuständig ist – ankündigen, am 23. Dezember den Impfstoff zuzulassen. Dann könnte die Behörde den Impfstoff auch sofort zulassen – wenn sie es denn vorher wüsste.

Es geht mit hoher Sicherheit lediglich darum, dass das Verfahren selbst am 23. Dezember abgeschlossen sein soll. Die Beobachter rechnen – und dies ist der entscheidende Punkt – dann mit einer Zulassung.

Das heißt, die EU-Behörde wird ihr eigenes etwas komplexeres Verfahren (als bei den Notfallzulassungen in Großbritannien oder in den USA) dennoch auf Basis der Daten vornehmen, die BioNTech vorgelegt hat. Von den Studienergebnisse ist nicht bekannt, dass es größere oder problematische Umstände gegeben haben könnte.

Richtig ist daher, dass der Impfstoff mutmaßlich zugelassen wird. Am 26. Dezember dann könnte Deutschland wohl auch damit beginnen, zu impfen. Dennoch ist dies noch keine Entlastung für die aktuelle Situation. Die Impfung wird Monate in Anspruch nehmen. Selbst dann sind wir darauf angewiesen, dass der Impfstoff keine Nebenwirkungen zeigt.

Unterstellen wir dies, bleibt allerdings nun der Impfstoffmarkt interessant. BioNTech hatte zuletzt – wieder einmal – deutlich verloren. Die Märkte sind sich offenbar nicht schlüssig, wie sicher die Situation derzeit ist.

Am Dienstag dann gewann der Konzern mit seiner Aktie gleich gut 6 % hinzu. Wird der Impfstoff tatsächlich zugelassen, wäre es zumindest überraschen, wenn die Kurse nicht regelrecht explodieren. Die Spekulation darüber kann ich Ihnen natürlich nicht abnehmen.

Dennoch: Die Chancen sind nun außergewöhnlich groß, zumal der Kurs wie beschrieben, zuletzt sogar nachgegeben hatte.

Es bleibt zusätzlich vor allem bei der Überlegung, wer außerdem gewinnen könnte. Die Reiseveranstalter hatte ich mehrfach genannt. Zudem dürften Unternehmen der Veranstaltungsbranche aus dieser Entwicklung heraus starke Chancen haben. Ein Hinweis: Ein Kollege hat mir den Veranstalter CTS Eventim genannt.

Eine Kursexplosion muss es nicht notwendig geben. Stark steigende Kurse wären jedoch keine Überraschung. Die Entwicklung bei BioNTech bietet jedenfalls deutlich mehr Chancen als “nur” bei den Herstellern selbst.





