Das Impfstoff-Drama: Wer gewinnt?

Liebe Leser,

das Wochenende hat für uns in Großbritannien eine irritierende Nachricht hervorgebracht. Das Corona-Virus hat mit einer seiner Mutationen offenbar einen höheren Ansteckungsgrad erreicht als vermutet. 70 % sei das Virus nun in dieser Version ansteckender, heißt es. Aus meiner Sicht ist es so sicher wie das berühmte Amen, dass das Virus sich nicht von Flugverboten aufhalten lässt. Es wird auch bei uns in Deutschland landen.

Hintergrund dessen ist, dass es überhaupt erst entdeckt worden ist und vermutlich schon seit längerer Zeit existiert. Naturnotwendig laufen wir den Dingen hier hinterher. Umso bedeutender ist vielleicht die Impfstoff-Entwicklung. Auf diesem Markt wird es nun interessanter. BioNTech hat am Montag mit der Zulassung in der EU die Zeichen gesetzt.

Andere Unternehmen ziehen hinterher: CureVac aus Tübingen konnte gleich 6,4 % zulegen. Moderna, das als zweites Unternehmen in den USA die Zulassung erhalten hat, konnte einen Aufschlag von 2,5 % für sich verbuchen.

Und erneut taucht die Frage auf – jetzt vielleicht sogar dringender denn je zuvor – , wer das Rennen macht. Die Antwort bleibt letztlich dieselbe: Wahrscheinlich alle.

Denn solange die Impfstoffe keine Nebenwirkungen mit sich bringen, die den Einsatz insgesamt hemmen, haben alle einen großen Markt. Der muss so schnell als möglich bedient werden.

Die Mutation zeigt eines der großen Probleme der Impfstoff-Industrie – oder deren Geschäftsvorteil. Es gibt immer wieder Varianten von Viren. Diese passen sich ihrer Umgebung an. Es überleben vor allem jene Varianten, die sich am besten angepasst haben und verbreiten. Mutmaßlich also gibt es auch in den kommende Jahren immer wieder den Bedarf, den Impfstoff zu verändern.

Dies wird – ob wir das wollen oder nicht – auch das Geschäft der Hersteller verlängern. Voraussetzung ist stets, dass es keine nennenswerten Nebenwirkungen der Impfstoffe der einzelnen Unternehmen gibt.

Damit ist die entscheidende Frage an den Märkten weiterhin recht einfach zu beantworten: Es spielt eigentlich keine große Rolle, wer jetzt scheinbar mit der Zulassung die Nase vorn hat. Es wird darauf ankommen, dass die Unternehmen hinreichend gute Impfstoffe haben, die wirken und wenig Nebenwirkungen zeigen.

Das allerdings wissen wir alle nicht, nehme ich an. Deshalb können Sie in zweierlei Weise vorgehen: Entweder Sie kaufen gleich mehrere dieser Unternehmen für Ihr Depot. Oder Sie setzen wie schon einige Male beschrieben auf die Gewinner einer stärkeren Wirtschaft.

Aktuell lassen Reiseunternehmen – aus Angst vor einem weiteren Lockdown und dessen Folgen – wieder nach. Wahrscheinlich sehen wir dort allerdings schon recht bald wieder Comebacks. Es lohnt sich, vor allem die Branchen im Auge zu behalten, die dauerhaft gewinnen werden.





