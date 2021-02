Impfstoff & Cannabis bewegen die Anleger

1. Grenke (WKN A161N3)

Der meistgehandelte Wert unter Stuttgarter Anlegern ist am Mittwoch die Aktie der Grenke Leasing AG. Für die Papiere des SDAX-Unternehmens geht es zum Mittag wieder leicht bergauf, nachdem die letzten Handelstage durchaus turbulent verliefen. Die Papiere notieren knapp unter der Marke von 34 Euro gut 4,5% im Plus.



2. CureVac (WKN A2P71U)

Ebenfalls gefragt unter den Anlegern in Stuttgart ist zur Wochenmitte die CureVac-Aktie. Der Impfstoff-Hersteller aus Tübingen konnte unlängst einen Erfolg bei der Impfstoff-Studie vermelden. Nachdem die klinische Studie an der Uniklinik Mainz startete, wurde nun bekannt, dass nicht nur Gesundheitspersonal aus dem Klinikum an der Studie teilnehmen kann, sondern ab sofort auch Fachpersonal aus anderen Krankenhäusern. Die CureVac-Aktie notiert 2,75% höher.



3. Tilray (WKN A2JQSC)

Tilray, die Aktie des Herstellers von medizinischem Cannabis, kann heute um knapp 25% zulegen. Überzeugt zeigen sich die Anleger wohl von einer Meldung über eine weitere Vertriebs-Kooperation mit dem Unternehmen Grow Pharma. Das Partner-Unternehmen wird für Tilray das medizinische Cannabis in Großbritannien vertreiben. Mit dieser Kooperation darf Tilray sein Cannabis nun in fast 20 Ländern der Welt verkaufen. Die Aktie legte alleine in den letzten 30 Tagen um über 350% zu.