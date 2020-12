Impfstoff-Aktien haussieren weiter

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Der erneut meistgehandelte Titel unter den Anlegern in Stuttgart ist BioNTech. Die Aktie kann knapp 0,3% zulegen. Berichten zufolge ist noch diese Woche mit einer Zulassung für den Corona-Impfstoff des Unternehmens zu rechnen. So sollen BioNTech und Pfizer bei der Europäischen Arzneimittelbehörde einen Zulassungs-Antrag gestellt haben.

2. Curevac (WKN: A2P71U)

Das Tübinger Unternehmen präsentierte gestern frische Zahlen und wies aufgrund hoher Forschungskosten einen Quartalsverlust von fast 37 Millionen Euro aus. Die Aktie gibt nach dieser Meldung ab und notiert unter regem Handel in Stuttgart über 4% tiefer.



3. Moderna (WKN: A2N9D9)

Ebenfalls im Fokus der Stuttgarter Anleger ist heute die des amerikanische Impfstoff-Unternehmen Moderna. Die Aktie markiert bei einem Plus von rund 8% ein neues Allzeithoch. Moderna kündigte an, seinen Impfstoff als erstes Unternehmen überhaupt bei der EU zur Zulassung einzureichen. Moderna-Aktionäre können sich alleine im letzten Monat über einen Kursgewinn von fast 140% freuen.