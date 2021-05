Impfstoff-Aktien im Fokus der Anleger

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Weiter rege gehandelt werden zum Wochenstart die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech. Die Aktie legt unter sehr hohen Umsätzen 9,2% zu. BioNTech kündigte am Morgen an, für die Produktion des mRNA-Impfstoffs ein weiteres Werk in Singapur zu eröffnen. Außerdem werden am Nachmittag die Quartalszahlen des Unternehmens mit Spannung erwartet.



2. CureVac (WKN A2P71U)

Ebenfalls sehr gefragt unter den Anlegern sind zum Wochenstart die Papiere des BioNTech-Konkurrenten CureVac. Die Aktie des Tübinger Unternehmens gewinnt am Vormittag knapp 6,5%. Die Aktien der Impfstoff-Hersteller setzen somit ihren Erholungskurs vorerst fort. In der vergangenen Woche kam es in Folge von Überlegungen zur Aussetzung von Patentrechten zu massiven Kursverlusten bei Impfstoff-Werten.



3. Moderna (WKN WKN A2N9D9)

Das Stuttgarter Impfstoff-Trio komplett macht heute die Aktie des US-Herstellers Moderna. Auch die Moderna-Aktie kann um 2,5% zulegen. Ähnlich wie BioNTech arbeitet Moderna ebenfalls an einem Impfstoff für Kinder. Etwas eingetrübt wird die positive Börsenstimmung für die Impfstoff-Werte lediglich durch Berichte über Nebenwirkungen beim Moderna-Vakzin.