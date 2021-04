Impfstoff-Aktien im Fokus der Anleger

1. Daimler (WKN 710000)

Wie bereits am vergangenen Freitag werden auch zum Wochenstart die Papiere der Daimler AG auf dem Stuttgarter Börsenparkett rege gehandelt. Die Aktien können um 1,8% zulegen. Am Donnerstag will der Konzern seine neue Elektro-S-Klasse vorstellen. Mit dem „EQS“ möchte Daimler dem Tesla Model S und anderen Elektromobil-Konzernen Konkurrenz machen.



2. CureVac (WKN A2P71U)

Deutliche Kursgewinne können die Papiere des in Stuttgart rege gehandelten Tübinger Impfstoff-Unternehmens CureVac verzeichnen. Die Aktie legt am Vormittag über 7% zu. Wie der Nachrichtensender n-tv berichtet, hofft CureVac, seinen Impfstoff im Mai auf den Markt bringen zu können.



3. BioNTech (WKN A2PSR2)

Schwächer notieren hingegen die Papiere des CureVac-Konkurrenten BioNTech. Die Aktie verliert gut 2%. Wie das Unternehmen aus Mainz gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer ankündigte, soll das Vakzin der Unternehmen in den USA nun auch an Jugendliche verimpft werden.