Impfstoff-Aktie stürzt ab!

1. CureVac (WKN A2P71U)

Dunkle Wolken über Tübingen? Wie Medien übereinstimmend berichten, hat die Bundesregierung Konsequenzen aus dem verzögerten Zulassungsverfahren des Impfstoff-Herstellers CureVac gezogen und das Vakzin vorerst von den Impfplänen gestrichen. Anleger reagierten geschockt; die Aktie büßt am Vormittag rund 8,5% ein.



2. Allianz (WKN 840400)

Hohe Umsätze verzeichnen unsere Händler derweil auch in den Papieren der Allianz. Für die Aktie des Versicherers geht es kurz vor Wochenschluss rund 0,4% bergab. Ein Blick auf die Performance-Übersicht auf dem Factsheet zeigt: Seit drei Monaten befindet sich die Aktie in einem übergeordneten Seitwärtstrend.



3. Windeln.de (WKN WNDL20)

Auch am letzten Tag der Woche findet sich die Aktie von Windeln.de unter den meistgehandelten Titeln auf dem Stuttgarter Börsenparkett wieder. Die Aktie gewinnt bis zum Mittag unter hohen Schwankungen rund 30%. Bitte beachten Sie: Nach Informationen der BaFin wird derzeit in den sozialen Medien stark über die Aktien von Windeln.de diskutiert. Die BaFin rät deshalb zur Vorsicht bei Aufrufen zu Aktienkäufen. Zum aktuellen Risikohinweis der BaFin.