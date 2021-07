Impfstoff-Aktie auf Rekordjagd

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind auch am letzten Handelstag der Woche die Papiere von BioNTech. Die Aktie gibt nach dem gestern erreichten Allzeithoch bei 240,90 Euro heute zunächst ein wenig nach und notiert rund 1% tiefer. Anleger scheinen die aufgelaufenen Kursgewinne vor dem Wochenende mitzunehmen.



2. Münchner Rück (WKN 843002)

Sehr hohe Umsätze verzeichnen die Stuttgarter Börsenhandler auch in der Aktie des weltweit größten Rückversicherers „Munich Re“. Die Papiere notieren in einem robusten Marktumfeld rund 0,8% fester.



3. Daimler (WKN 710000)

Einer der DAX-Spitzenreiter hört heute auf den Namen Daimler. Für die Papiere des Autobauers geht es zum Mittag um 4,4% bergauf. Analysten der Investment-Bank Goldman Sachs stuften die Daimler-Aktie am Morgen bei einem Kursziel von 107 Euro zum Kauf ein. Aktuell notieren die Anteilsscheine bei rund 74,50 Euro.