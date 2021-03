Impfkampagne beschleunigen

Immer noch wird in Impfzentren an Wochenenden und besonders am Sonntag weniger bis gar nicht geimpft. „Diese Nine-to-five-Mentalität hält uns zurück. Impfungen müssen endlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche möglich sein“, fordert daher der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler. Die FDP-Fraktion hat schon zu Beginn des Jahres auf einen Impfgipfel und die Einbindung der Hausärzte gedrängt, um die Impfkampagne zu beschleunigen. Impfdosen sind jedoch weiterhin knapp und die Hausärzte sollen erst Mitte April impfen dürfen.