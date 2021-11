Impf-Goldgrube: Biontech mit doppelt so hohem Gewinn als größter DAX-Konzern

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Biontech in Q3 mit Gewinn von 3,2 Milliarden Euro

Doppelt so viel als größter DAX-Konzern

44 Millionen Zweitimpfungen in Deutschland mit Biontech/Pfizer

274.132 Suchanfragen nach Biontech Aktien in einer Woche (Moderna Aktien: 40.786)

Biontech meistgesuchte Aktie in Deutschland

Der Biontech-Gewinn belief sich im dritten Quartal auf 3,2 Milliarden Euro – etwa doppelt so hoch als der Gewinn bei Linde, dem nach Marktkapitalisierung größten DAX-Konzern. Noch eindrücklicher sind die Zahlen unterdessen bei einem Vergleich mit anderen im Leitindex gelisteten Unternehmen. So kommen Adidas und Continental beispielsweise unterm Strich auf ein Plus von 530 bzw. 410 Millionen Euro. Wie aus einer neuen Block-Builders-Infografik hervorgeht, zählt Biontech nach wie vor zu den Profiteuren der Stunde.

Die mit Abstand meisten Impfungen in Deutschland erfolgen mit dem Vakzin aus dem Hause Biontech/Pfizer. Knapp 44 Millionen Zweitimpfungen sind hiermit erfolgt. Auf dem zweiten Platz landet Moderna mit etwas mehr als 5,2 Millionen Zweitimpfungen.

Dass Biontech auch mittel- bis langfristig enorme Wachstumschancen hat, das zeigt ein Blick auf aktuelle Markteinschätzungen. So beträgt der Anteil der Biotechnologie am weltweiten Pharmaumsatz im Jahr 2020 etwa 30 Prozent. Bis zum Jahr 2026 werde jener Wert auf 37 Prozent ansteigen, so eine Erhebung von EvaluatePharma.

Nicht nur der Wirkstoff von Biontech genießt unter der deutschen Bevölkerung das höchste Vertrauen; auch die Wertpapiere des Unternehmens erfreuen sich großer Beliebtheit. Nach keiner anderen Aktie suchen die Bundesbürger häufiger. Alleine in dieser Woche gab es gemäß boerse.ard 274.132 Suchanfragen. Zum Vergleich: Die Anzahl der Suchanfragen im Fall Moderna liegt bei 40.786 – und dies, obwohl Moderna nach wie vor auf eine höhere Marktkapitalisierung kommt.



Über Block-Builders.de

Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet. Die Block Builders GmbH hat ihren Geschäftssitz in Berlin.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.