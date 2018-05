Imperial Brands-Aktie herabgestuft! Rückschlagpotenzial - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Imperial Brands-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:

Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie von Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB).

Die H1-Zahlen (31.03.) hätten mit einem Rückgang des Netto-Gesamtumsatzes um 3,5% y/y auf 4,01 Mrd. GBP sowie einem bereinigten EPS von 114,3 (Vj.: 121,9) GBp operativ im Rahmen der Analysten-Erwartungen (3,98 Mrd. GBP bzw. 113,7 GBp) gelegen. Sie hätten im Zeichen von Währungsbelastungen und einer rückläufigen Absatzentwicklung (-2,1% y/y) gestanden. Die Zwischendividende (+10% y/y auf 56,87 GBp je Aktie) habe seiner Erwartung entsprochen. Für 2017/18 zeige sich Imperial Brands insgesamt zuversichtlich und stelle die Rückkehr zur mittelfristigen Zielsetzung in Aussicht (dabei deutlich verbesserte Entwicklung bei Tabak in H2).

Der Analyst habe seine Prognosen für 2017/18 (u.a. EPS (berichtet): 188,13 (alt: 241,93) GBp; EPS (bereinigt): 258,69 (alt: 253,02) GBp) und 2018/19 (u.a. EPS (berichtet/bereinigt): 263,58 (alt: 262,45) GBp) mehrheitlich angepasst. Das Wertpapier habe letztlich sehr fest tendiert (1 Monat: +16%). Aktuell sehe er wegen der Belastungsfaktoren für die Zigarettenhersteller (deutliche rückläufige Absatzentwicklung bei Zigaretten; zunehmende staatliche Restriktionen u.a. im wichtigen US-Markt) bei einem unveränderten Kursziel von 26,00 GBP (Peer Group-Modell) jetzt ein moderates Rückschlagpotenzial für das Wertpapier.

Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt daher trotz einer attraktiven Ausschüttungspolitik sein Votum für die Imperial Brands-Aktie von “halten“ auf “verkaufen“. (Analyse vom 23.05.2018)

Börsenplätze Imperial Brands-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie:

32,57 EUR -0,67% (23.05.2018, 11:36)

London Stock Exchange-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie:

GBP 28,21 +1,34% (23.05.2018, 11:56)

ISIN Imperial Brands-Aktie:

GB0004544929

WKN Imperial Brands-Aktie:

903000

Ticker-Symbol Imperial Brands-Aktie:

ITB

Kurzprofil Imperial Brands PLC:

Imperial Brands PLC (vormals Imperial Tobacco Group plc) (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Die Geschäftseinheiten sind in Imperial Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures und Logista strukturiert. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier und Filterrohre, die in mehr als 160 Ländern weltweit erhältlich sind. Zu den Hauptmarken des Konzerns gehören Davidoff, Gauloises Blondes, West, JPS, Fortuna, Gitanes, Rizla, Drum, Golden Virginia, Winston, Maverick, Kool, USA Gold, Salem, Dutch Masters und Backwoods. Darüber hinaus ist Imperial Brands mit einem Kapitalanteil von 50% an Habanos S.A., Kuba, einer weltweit agierenden Vertriebsgesellschaft von kubanischen Zigarrenmarken, beteiligt. Das Unternehmen wurde bereits 1901 gegründet und produziert weltweit in über 40 Fabriken. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Bristol, UK. (23.05.2018/ac/a/a)