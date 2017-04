Immofinanz-Anleihen mit 4,7% bis 9,20% Zinsen pro Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "Immofinanz":

In den vergangenen 12 Monaten wurde die Aktie des Immobilienkonzerns Immofinanz, der in den Ländern Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien aktiv ist, innerhalb einer Bandbreite von 1,69 Euro bis 2,18 Euro gehandelt. Analysten machen vor allem die gesunkenen Mieteinnahmen des vergangenen Jahres für die Kursschwäche der vorangegangenen Monate verantwortlich. Der Verkauf des Russland-Portfolios soll den Konzern laut Aussage des Managements allerdings so zukunftsfit wie nie zuvor machen. Mit drei neuen, kurz laufenden, unterschiedlich ausgestatteten Erste Group-Anleihen auf die Immofinanz-Aktie können Anleger auch dann positive Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs seitwärts läuft oder leicht fällt.

9,20% Zinsen ohne Schutz

Für risikobereite Anleger mit hohen Renditewünschen könnte die Anleihe mit dem Zinskupon in Höhe von 9,20 Prozent interessant sein. Notiert die Aktie am 26.4.18 auf oder oberhalb des am 27.4.17 ermittelten Ausübungspreises, dann wird die Anleihe, ISIN: AT0000A1V0B6, mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent und einem Zinskupon von 9,20 Prozent zurückbezahlt. Notiert die Aktie am 26.4.18 unterhalb des Ausübungspreises, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels Aktienzuteilung erfolgen.

7,80% Zinsen mit 20% Schutz

Die Protect Aktienanleihe auf die Immofinanz-Aktie, ISIN: AT0000A1V0C4, mit dem Zinskupon von 7,80 Prozent verfügt über einen 20-prozentigen Sicherheitspuffer. Falls der Aktienkurs innerhalb der Beobachtungsperiode (27.4.17 bis 26.4.18) immer oberhalb der bei 80 Prozent des Ausübungspreises liegenden Barriere bleibt, dann wird die Anleihe am Laufzeitende mit 100 Prozent zurückbezahlt. Fällt der Aktienkurs während des Beobachtungszeitraumes unter die Barriere, dann wird die Anleihe am Laufzeitende – außer, der Aktienkurs befindet sich dann wieder oberhalb des Startwertes - ebenfalls mittels Aktienzuteilung getilgt.

4,70% Zinsen mit 20% Schutz

Die 4,70% Protect Pro Aktienanleihe auf die Immofinanz-Aktie, ISIN: AT0000A1V0D2, wird mit 100 Prozent zurückbezahlt, wenn die Aktie am Bewertungstag (26.4.18) auf oder oberhalb der bei 80 Prozent des Ausübungspreises angebrachten Barriere notiert. Andernfalls erfolgt auch die Tilgung dieser Anleihe mittels der Aktienzuteilung. Die drei Anleihen können derzeit ab einem Anlagebetrag von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus bis zu 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit diesen drei unterschiedlich ausgestatteten Aktienanleihen können Anleger, die der Immofinanz-Aktie in den nächsten 12 Monaten einen halbwegs stabilen Kursverlauf zutrauen – je nach individueller Risikobereitschaft – Bruttorenditen von 4,70 bis 9,20 Prozent erwirtschaften.

Walter Kozubek