Immobilienpreis-Index mit Rekordanstieg - Nachfrage wächst weiter

Stärkster Immobilienpreis-Anstieg seit Indexbeginn 2004

Nachfrage-Hoch nach Häusern und Wohnungen auf Google

Bis zu 16,8 Prozent weniger Mietwohnungen-Inserate während Corona-Krise

Analysten antizipieren Immobilienpreis-Rückgang von bis zu 12 Prozent

Seit Aufzeichnung des Immobilienpreis-Index im Jahr 2004 erhöhten sich die Preise in Deutschland nie stärker, als von 2019 auf 2020. Dies geht aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor. Und obgleich sich die Anzahl der Wohnungsinserate im Angesicht der Corona-Krise im deutschsprachigen Raum um bis zu 16,8 Prozent verringerte, notiert das Suchanfragen-Volumen für Immobilien sogar auf einem Allzeit-Hoch.

Sowohl bei Häusern, als auch bei Wohnungen gibt es ein Nachfrage-Hoch – und hierbei wiederum bei Kauf- und Mietgesuchen gleichermaßen. Der Google-Trend-Score, der das relative Suchvolumen angibt, notiert in allen Fällen auf dem größtmöglichen Wert von einhundert.

Indes zeigt die Infografik, dass Marktteilnehmer trotz des jüngsten Anstiegs durchaus sinkende Immobilienpreise erwarten. Demnach könnten mögliche Insolvenzen sowie ein Anstieg der Arbeitslosenquote dazu führen, dass die Preise für Wohnimmobilien um bis zu 12 Prozent sinken.

„Erste Daten lassen es naheliegend erscheinen, dass die Immobilien-Branche glimpflich aus der Corona-Krise zu kommen scheint“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Gewissheit hierfür gibt es allerdings nicht. Kaufkraftverluste im Zuge einer drohenden Rezession könnten sich mittelfristig auch auf die Immobilienpreise auswirken".

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/immobilienpreis-index-mit-rekordanstieg-nachfrage-waechst-weiter/

Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.