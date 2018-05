Immobilien auf dem europäischen Festland: Grund zur Freude

London (www.fondscheck.de) - Mit dem Wirtschaftsaufschwung haben sich auch die Immobilienmärkte auf dem europäischen Festland erholt, so die Experten von Schroders.



Die Mieten seien angestiegen und Investoren hätten satte Gewinne einstreichen können. Mark Callender, Leiter des Immobilien-Research von Schroders, untersuche in einer Studie, inwieweit dieser Aufschwung anhalte.



"In den vergangenen Jahren sorgte der wachsende Konjunkturoptimismus sowie ein Aufschwung bei Beschäftigung und Unternehmensgewinnen dafür, dass die Nachfrage nach Geschäftsflächen anzog", sage Mark Callender.









In fast allen Großstädten Europas stünden weniger Büros leer und die Mieten seien gestiegen. "Auf dem europäischen Festland kletterten die Mieten für Büroflächen in Spitzenlage im Jahr 2017 im Durchschnitt um sechs Prozent, während die entsprechenden Kapitalwerte sogar um 15 Prozent wuchsen. Die Investorenstimmung verbesserte sich, während die Immobilienrenditen sanken", so der Immobilienexperte.Die Aussichten für einen Aufschwung bei Mieten und Kapitalwerten seien vielversprechend. Schroders prognostiziere, dass das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone 2018 und 2019 um 2 bis 2,5 Prozent wachsen und somit den höchsten Stand seit 2007 erreichen werde. "Das spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die Wirtschaft der Eurozone die "Abhebegeschwindigkeit" erreicht hat und von einem gesunden Kreislauf aus höheren Investitionen, sinkender Arbeitslosigkeit und steigenden Verbraucherausgaben profitiert"so Mark Callender.Obwohl das stärkere Wachstum auch die Inflation ankurbeln werde, gehe Schroders davon aus, dass die Preissteigerungsrate in den nächsten Jahren bei 1,25 bis 1,5 Prozent jährlich niedrig bleiben werde und infolgedessen die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze bis 2019 nicht und danach nur allmählich erhöhen dürfte."Manche Investoren sind besorgt, dass ein großer Teil der positiven Entwicklungen im Bereich Mietwachstum bereits in Immobilienerträgen eingepreist ist", beobachte der Fachmann. Die Renditen von Spitzenimmobilien seien auf dem europäischen Festland seit der Schuldenkrise in der Eurozone von 2010 bis 2013 um 1,5 Prozent gefallen und würden in den meisten Großstädten nun unter dem vorherigen Tiefststand von 2007 liegen.Zudem scheine es unvermeidbar, dass Renditen langfristiger Staatsanleihen steigen würden. Schroders gehe davon aus, dass die EZB die offiziellen Leitzinsen zwischen 2020 und 2021 auf circa zwei Prozent erhöhen werde und dass die Rendite von zehnjährigen deutschen Bundesanleihen auf 2,5 bis 2,75 Prozent steige. "Angesichts der wahrscheinlich steigenden Zinsen werden auch Immobilienrenditen voraussichtlich zwischen 2019 und 2021 steigen. Wir nehmen jedoch an, dass die Renditen um lediglich 0,25 bis 0,5 Prozent zunehmen", sage Mark Callender.Zusammenfassend sehe der Studienleiter mehrere Gründe zur Freude, wenn es um die Immobilienentwicklung auf dem europäischen Festland gehe: "Das solide Wirtschaftswachstum und die steigenden Unternehmensgewinne dürften die Nachfrage nach Räumlichkeiten ankurbeln. Die Tatsache, dass Banken weitaus weniger bereit sind, für spekulative Vorhaben Geld zu verleihen, sollte dazu beitragen, Neubauprojekte in Schranken zu halten und ein Überangebot verhindern. Immobilienrenditen dürften wiederum parallel zum Zinsniveau und den Renditen von Anleihen steigen", erkläre Callender. (28.05.2018/ac/a/m)