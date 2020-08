Immobilien-Rallye: Stärkster Preisanstieg seit 10 Jahren, Aktien der Wohnungs-Konzerne an DAX-Spitze

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Immobilienkonzerne aus dem DAX im 6-Monats-Rückblick mit bester Performance

Immobilienpreise mit Anstieg von 126 Prozent in 10 Jahren

Eigentumsquote in Deutschland mit 51,5 Prozent deutlich geringer, als in Resteuropa

Von 2019 bis 2020 Stärkster Preisanstieg der Immobilienpreise seit einem Jahrzehnt

Immobilien Aktien zählen zu den großen Krisen-Gewinnern. Kein anderer DAX-Titel verzeichnet in den letzten 6 Monaten einen stärkeren Kursanstieg, als „Deutsche Wohnen“. Dies geht aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervor. Die Erhebung macht deutlich, dass sich Immobilien sogar bei einem weiter gefassten Zeithorizont besser entwickelten, als der wichtigste deutsche Aktienindex.

Nichtsdestotrotz rangiert die Nachfrage nach Immobilien Aktien lediglich auf einem moderaten Niveau. Der Google-Trend-Score, der das relative Suchvolumen angibt, beläuft sich dieser Tage auf 41. Der Maximalwert von 100 steht für die größte Nachfrage.

Indes zeigt die Grafik, dass die Immobilienpreise in den deutschen Großstädten in den letzten 10 Jahren um rund 126 Prozent angestiegen sind. Im selben Zeitraum kletterte der DAX hingegen um 88 Prozent nach oben.

Die Eigentumsquote in der Bundesrepublik liegt bei 51,5 Prozent. Am höchsten ist sie europaweit in Rumänien. Dort wohnen 96,4 Prozent der Bürger in Eigentumswohnungen oder Häusern. Auch in zahlreichen Mittelmeer-Staaten wie Spanien (76,3 Prozent), Portugal (74,5 Prozent) und Italien (72,4 Prozent) ist die Eigentumsquote bedeutend höher, als in Deutschland.

„Obwohl die Bundesrepublik ein wirtschaftliches Schwergewicht ist, besitzen die Deutschen im Durchschnitt ein vergleichsweise geringes Vermögen“, so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. „Ein Grund hierfür ist die niedrige Immobilienbesitz-Quote. Wie aus der Erhebung deutlich hervorgeht, stiegen die Immobilienpreise – insbesondere in Großstädten – zuletzt überaus stark“.

