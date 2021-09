REA: "Immobilien-Investoren können mit Wahlausgang gut leben"

Kempten, 28. September 2021 – Immobilien-Investoren können mit dem Ergebnis der Bundestagswahl gut leben, analysiert man bei den Wohnraum-Experten von Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA). Während die Option auf ein rot-grün-rotes Bündnis vor der Wahl viele Immobilien-Investoren beunruhigte, versprechen die möglichen Koalitionen aus CDU / CSU, FDP, SPD und Grünen Innovation und Kontinuität zugleich. „Bei Themen wie dem Mietendeckel oder auch der Mietpreisbremse dürfte es bei künftigen Koalitionen immer mindestens eine Partei geben, die diese Vorhaben ablehnt. Angesichts der großen programmatischen Distanz, etwa zwischen FDP und Grünen, ist schwer vorstellbar, dass der Mietmarkt in Zukunft streng reguliert wird“, kommentiert Ulrich Jehle, Geschäftsführer der REA.

Auch die größere programmatische Nähe der Parteien in Fragen von Bürokratieabbau und Prozessbeschleunigung spricht gegen Mietendeckel und Mietpreisbremse. „Wenn es darum geht, in Zukunft schneller bauen zu können, sind sich bis auf die SPD, die dazu keine klare Haltung hat, alle potenziellen Regierungsparteien einig“, so Jehle. Auch die Themen Sanierung im Bestand oder das Nachverdichten von Wohnraum sollten zwischen CDU / CSU, SPD, FDP und Grünen keine großen Verhandlungshindernisse sein.“

Angesichts des teilweise sehr polarisiert geführten Wahlkampfs begrüßt Jehle die bereits am Wahlabend geäußerte Verhandlungsbereitschaft der Parteien. „Über die Parteigrenzen hinweg sind sich Wähler und auch politische Akteure darüber im Klaren, dass Deutschland vor großen Herausforderungen steht. Die Option auf eine Regierung, die Zukunftsthemen, wie den Klimaschutz, mit ökonomischer Vernunft kombiniert und Immobilien-Investoren so verlässliche Rahmenbedingungen bietet, macht mit Blick auf die kommende Legislaturperiode Hoffnung“, erklärt Jehle.

Über die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA)

Die REA erwirbt, entwickelt und bewirtschaftet bezahlbaren Wohnraum in Deutschland. Mit derzeit rund 1.300 Wohneinheiten im Eigenbestand trägt die REA zur nachhaltigen Bereitstellung leistbaren Wohnraums in Deutschland bei. Durch die zielgerichtete Sanierung und Optimierung von unseren Bestandsimmobilien schaffen wir Mehrwert – für unsere Mieter als auch für unsere Investoren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rea-beteiligungen.de