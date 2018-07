Imagin Medical testet erfolgreich System zur Erkennung von Blasenkrebs

Das Medizintechnikunternehmen Imagin Medical (CSE: IME; FRA: DPD2) berichtet heute von günstigen Ergebnissen eines 10 Kriterien umfassenden Forschungsstudie, die im Auftrag des Unternehmens am Medical Center der Universität von Rochester mit dem i / Blue Imaging durchgeführt wurde. Die positiven Testergebnisse für das neuartige System zur besseren Erkennung und Behandlung von Blasenkrebs kann als wichtiger Schritt zur Entwicklung eines kommerziell tragfähigen Produkts gelten.

In der Forschungsstudie wurde das verwendete fluoreszierende Kontrastmittel innerhalb von 15 Minuten erfolgreich nachgewiesen, was bestätigt, dass das i / Blue-Bildgebungssystem es Ärzten ermöglichen sollte, Blasenkrebs signifikant schneller zu sehen als bisher. Herkömmliche Bildgebungsverfahren brauchen eine ganze Stunde Vorlauf, bis das Kontrastmittel wirkt.

Jim Hutchens, Präsident und CEO von Imagin äußerste sich äußerst zufrieden über die Ergebnisse: "Dies sind aufregende Zeiten für IME. Wir haben gezeigt, dass das i / Blue Imaging System die Fähigkeit von Ärzten verbessert, Krebs zu erkennen und den Operationsbereich mittels digitaler Optik scharf abzugrenzen. Unsere Technologie ist überall dort einsetzbar, wo schon heute Endoskope verwendet werden. "

Die aus der Forschungsstudie gewonnenen Erkenntnisse dienen zur weiteren Optimierung der Imagin-i / Blue-Technologie. Der nächste Schritt sind klinische Studien mit dem Ziel der Genehmigung eines kommerziell nutzbaren Gerätesystems durch die US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA.

Pam Papineau, Imagins Director of Regulatory and Clinical Affairs dankte ist dem University of Rochester Medical Center für die Initiierung und Durchführung der ersten Humanstudie. Imagin hatte frühe Prototyp-Geräte zur Verfügung zu stellen, um die zugrunde liegende Hypothese zu unterstützen, dass das i / Blue Imaging System die Protoporphyrin IX (PpIX) -Fluoreszenz in Verbindung mit Blasenkrebs-Läsionen in Gegenwart des Kontrastmittels Hexaminolevulinat-Hydrochlorid identifizieren kann. Dieses Projekt wurde bewusst vor dem Beginn eines FDA-Genehmigungsverfahrens durchgeführt und liefert wichtige Erkenntnisse, die dem Unternehmen helfen, einen FDA-konformen Prozess zu führen. Imagin will jetzt sobald wie möglich erste Gespräche mit der FDA über das i / Blue Imaging System beginnen.

Parallel zur Forschungsstudie wurde das Design und die Entwicklung des i / Blue-Imaging-Systems vorangetrieben, wobei das Feedback der Studie in die optoelektronischen Funktionen des Systems eingeflossen ist. Wie bereits berichtet, arbeitet Optel, Inc., Imagins optoelektronisches Designunternehmen, drei Stufen der Entwicklung ab: Proof of Concept, Funktionseinheit und verifizierte Einheit. Von den drei Phasen ist nun die Proof-of-Concept-Phase abgeschlossen. Dabei wurde Leistungsfähigkeit der beiden kritischen optischen Module des i / Blue Imaging Systems - des Lichtquellenmoduls und des Bildgebungsmoduls bestätigt.

Jay Eastman, Ph.D., CEO von Optel, erklärte: "Die Erfahrungen aus der Studie haben wertvolle technische Daten, klinische Erkenntnisse und Rückmeldungen von Ärzten geliefert, die das Design des i / Blue-Systems maßgeblich beeinflussen. Wir haben gelernt, dass die Miniaturisierung, hohe Bildqualität und Kostenreduzierung für das i / Blue-System für Chirurgen, die Blasenkrebsuntersuchungen durchführen, wichtig sind. "

Imagin entwickelt leistungsstarke neue Bildgebungslösungen für die Erkennung und Visualisierung von Krebs. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Technologie die Fähigkeit von Ärzten, Krebs mit minimal-invasiven Endoskopen zu erkennen, radikal verbessern wird und sie in die Lage versetzt, Krebszellen sichtbar zu machen, zu identifizieren und zu entfernen. Der anfängliche Zielmarkt von Imagin ist Blasenkrebs, der sechsthäufigste Krebs in den USA und zugleich die am teuersten zu behandelnde Krebsart aufgrund einer hohen Rückfallrate (Rezidivrate) von mehr als 50%. Die fortschrittliche, hochempfindliche Bildgebungstechnologie von Imagin wurde im Lawrence Livermore National Laboratory entwickelt und basiert auf verbesserten optischen Designs und fortschrittlichen Lichtsensoren. Erfahren Sie mehr unter www.imaginmedical.com.

