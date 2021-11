In Idaho und Nevada: Silver Hammer dreht mächtig auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Unter der Führung des neuen CEOs Morgan Lekstrom – zuvor bereits President des Unternehmens – dreht Silver Hammer Mining (WKN A3CN1X / CNX HAMR) mächtig auf. Zuletzt meldete die Company den Beginn der Bohrungen auf der ehemals produzierenden Silver Strand-Mine in Idaho.



Silver Hammer wird sich dabei vor allem auf Untertagebohrungen konzentrieren, aber auch ausgewählte Bohrlöcher mit geringerer Tiefe von der Oberfläche aus abteufen. Die historische Produktion auf Silver Strand war nur in eine Tiefe von 90 Metern vorgedrungen, während viele der anderen, großen Minen in der Gegend aus mehreren Tausend Metern Tiefe förderten und noch fördern.



Das Unternehmen wird aber in der ersten Phase der Bohrungen erst einmal den Bereich direkt unterhalb des historischen Abbaus testen, während die Oberflächenbohrungen auf seitliche Ausdehnungen der Erzadern im Streichen abzielen. Mit diesen wird Silver Hammer zudem Bohrlöcher in etwas größerer Entfernung zur historischen Mine setzten, um weitere Ziele in der Umgebung zu testen. Wir hoffen, dass die Ergebnisse trotz der weltweit nach wie vor überlasteten Analyselabore nicht zu lange auf sich warten lassen, da sie einen deutlichen Hinweis darauf gegeben könnten, wie die Chancen für Silver Hammer in Idaho stehen.



Allerdings verfügt die Gesellschaft seit Kurzem auch über zwei äußerst interessante Liegenschaften im „Silver State“ Nevada. Auf dem Eliza-Projekt hatte Silver Hammer dabei mit Oberflächenproben bereits unter anderem 1.540 g/t Silber und 6,88% Kupfer sowie 1.410 g/t Silber und 5,41% Kupfer entdeckt!



Wir raten allen an Silver Hammer Interessierten, sich das folgende Interview mit CEO Morgan Lektstrom zu Gemüte zu führen, in dem er einen guten Überblick über die bisherigen Entwicklungen bei der spannenden Company sowie zu den übergeordneten, längerfristigen Plänen gibt:







Wir bleiben auf jeden Fall an dieser spannenden, wenn auch riskanten Story dran, insbesondere auch, da in den kommenden Wochen zahlreiche Bohr- und Probenergebnisse veröffentlicht werden können. Diese könnten dem Kurs, der bereits wieder ins Laufen gekommen ist, im Erfolgsfall unserer Ansicht nach noch zusätzlichen Schwung verschaffen.





