Was ist denn das? Was ist hier los? Ich versteh´ es nicht.

Da steht jemand bis zu den Zähnen bewaffnet vor uns, doch was machen wir? Wir sind so gut wie nicht bewaffnet, hauen ihm aber voll eine in die Fresse.

Interessant, wie unterschiedlich unsere Verhaltensweise bei Amokläufen im eigenen Land und beim Heraufziehen eines großen Krieges sind.

Bis Mittwochabend hatte ich keine Ahnung, was eigentlich genau hinter den Sicherheitsgarantien Russlands steckt, die man dort schriftlich bestätigt haben wollte. Die Zeitungen und das Fernsehen haben darüber ja nicht berichtet.

Seit Mittwochabend weiß ich jedoch, dass wir sie abgelehnt haben. Die WELT schrieb: „Nun hat Moskau die Absage der NATO schriftlich.“ Und auch NATO-Stoltenberg war nicht viel freundlicher. Ist das klug, was wir machen?

Wenn es, wie es jetzt aussieht, hierbei darum geht, dass die NATO sich aus Osteuropa zurückzieht, dann können wir diesem Wunsch natürlich nicht nachgeben, das ist klar. Doch warum lehnen wir dann trotzdem Moskaus Bedürfnis nach Sicherheitsgarantien so PAUSCHAL ab?

Arbeiten wir doch mit der Sprache. Geben wir ANDERE Sicherheitsgarantien ab. Verschieben wir doch die Dinge. Hat noch niemand unserer Leute einen Ehestreit gehabt? Vielleicht sollten wirklich mehr Frauen in die NATO. Man kann doch ein ganz klares Nein auch in ein Ja verpacken. Ich versteh´ es nicht.

Ist das jetzt einfach nur daneben gegangen oder steckt da ein Plan dahinter? Und ist dieser Plan etwa, mit 5.000 Mann gegen Russlands weit über 200.000 zu Felde zu ziehen?

Ist es da nicht viel schöner, uns weiter im Corona-Morast zu suhlen als einen neuen Weltkrieg zu haben? Ich versteh´ es nicht.

Und dann ist da plötzlich eine ganz neue Sprache. Da verstehe ich auch nichts. Ein Amokläufer hat in Deutschland gewütet und überall wird berichtet, er habe eine Langwaffe dabei. Ich schaue die Nachrichten durch: Überall Langwaffe, Langwaffe, Langwaffe, Langwaffe, Langwaffe, Langwaffe, Langwaffe, Langwaffe, Langwaffe, Langwaffe, Langwaffe ….

Nirgendwo wird auch nur einmal ein anderes Wort benutzt. Ich bin jetzt schon ganz schön alt, habe vieles gesehen, noch mehr gelesen und habe mir mit der Zeit sicher einen ganz guten Wortschatz angeeignet, doch das Wort Langwaffe habe ich nie zuvor gehört. Ich versteh´ es nicht. Würde mir das bitte jemand erklären? (Dann natürlich, wenn es aktuell ist.)

Egal, was gegenwärtig wie und warum gesagt wird, ich versteh´ es nicht.

Und dennoch gibt es auch in den schlimmsten Krisenzeiten immer noch den Humor. Die allerschönste Szene dazu gab es diese Woche bei Euronews. Ein Bericht über die erste Delegation aus Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban, die zu politischen Gesprächen nach Norwegen angereist kommt.

Das Bild zeigt ein Flugzeug auf einem Flugplatz, aus dem viele korpulente Männer mit Tüchern um den Kopf herausgestiegen kommen. Sie klettern aus dem Flugzeug und gehen draußen über das Rollfeld.

Dazu sagt die Kommentatorin: „Gleich im Anschluss werden die Taliban innen mit den Gespräche beginnen.“ In diesem Moment bin ich kolossal erleichtert. Wie schön, dass nicht außen vor dem Gebäude verhandelt wird, sondern innen.

Der Rest ist dann Lachen. Vielleicht allerdings das letzte Lachen für eine lange Zeit ...





Bernd Niquet





