„Ich sehe für Tech-Aktien so gute Chancen wie seit Jahren nicht mehr“

Stefan Waldhauser hat als Tech-Investor automatisch mit Wachstumsunternehmen zu tun und damit potenziell auch mit Ten- oder Multibaggern. Wie man sie findet und welchen Unternehmen er aktuell besonders viel zutraut, verrät er im Gespräch.

Stefan, du beschäftigst dich auf deinem Blog und im Rahmen deines wikifolios sehr viel mit Tenbaggern, also Aktien, denen du grundsätzlich eine Kurs-Verzehnfachung zutraust. Muss man das als Tech-Investor zwangsweise, um den Nasdaq zu schlagen? Was macht die Faszination dieser Unternehmen für dich aus?

Stefan Waldhauser ( stwBoerse ): In den letzten Jahren musste man ja nur Apple , Tesla und ein paar andere Tech-Riesen im Portfolio haben, um als Tech-Investor überdurchschnittlich erfolgreich zu sein. Ich gehe jedoch davon aus, dass das in Zukunft nicht mehr so einfach sein wird. Ein wichtiges Element meiner High-Growth-Investing-Strategie ist es, Wachstumsunternehmen recht früh in ihrem Lebenszyklus zu finden, deren Wert sich im Laufe der Jahre dann vervielfachen kann. Ein gut diversifiziertes Portfolio aus solchen Tech-Unternehmen sollte in der Lage sein, auch den Nasdaq langfristig, das heißt über einen gesamten Börsenzyklus inkl. Bärenmarkt hinweg zu schlagen. Und der ein oder andere Tenbagger ist dann tatsächlich auch immer wieder mal dabei.

Aktuell hältst du mit Shopify ganz konkret einen Tenbagger im wikifolio High-Tech Stock Picking. Was traust du dem Unternehmen noch zu?

Ich halte ja nur noch eine eher symbolische Mini-Position an Shopify , die Aktie war mir zwischenzeitlich viel zu teuer geworden, sie hatte sich seit meiner Aufnahme ins wikifolio im Corona-Hype ja um den Faktor 30 verteuert. Jetzt hat sie 70 Prozent verloren und ist dennoch immer noch ein Tenbagger, das ist schon verrückt. Tatsächlich schaue ich jetzt nach dem Kursverfall wieder genauer auf Shopify, die Aktie könnte auch für mich wieder interessant werden.

Ich nehme jedes Jahr durchschnittlich fünf bis 10 Aktien nach einer ausführlichen Recherche ins Depot. Es kommt nicht auf die Masse, sondern die Klasse der Picks an. Dann ist das durchaus realistisch auch mal einen Volltreffer zu landen.

Stefan Waldhauser stwBoerse

In wieviele Tenbagger hast du bereits erfolgreich investiert und welche waren das?

Tenbagger im High-Tech Stock Picking wikifolio seit 2016 waren neben Shopify auch The Trade Desk , Twilio und Square . Die hatte ich jeweils relativ kurz nach dem Börsengang gekauft. Das damals revolutionäre Square-Produkt (Bezahlen via Smartphone) hatte ich bei einer Reise ins Silicon Valley kennen- und schätzen gelernt. Von dem Square-IPO in 2015 hatte ich bis dato gar nichts mitbekommen.

