Ich brauche keine Ampel

Für heute hatte ich eine Kolumne ausschließlich über Ampeln vorbereitet. Die Corona-Infektion von Donald Trump bestätigt mich dabei sogar. Denn da hätte auch keine Ampel geholfen. Doch ich möchte gerne noch eine Bemerkung über unsere Medien vorschieben.

Was habe ich da gestern nicht alles über Trump gehört und gelesen. Über seine Gesundheit, was Bundesbürger über ihn denken und nahezu jede Meinung jedes Korrespondenten aus Washington kenne ich jetzt. Und dass Vizepräsident Pence einspringt, falls Trump ausfällt, das wusste ich schon vorher.

Doch die für mich wirklich wichtige Frage wurde nirgendwo gestellt und daher auch nicht beantwortet: Was ist den nun mit den Wahlen, falls Trump ausfällt? Was ist mit Wahlen, wenn ein Kandidat schwer erkranken und vielleicht sogar sterben sollte?

Für mich ist das die allerwichtigste Frage. Und ich fahre fast aus der Haut, wenn ich überall diese Journalisten sehe, höre und lese, die, ich weiß nicht woran denken, aber nicht daran. Aber so ist das ja eigentlich bei jeder Krise. Ich habe allerdings bisher immer noch verstanden, warum das so ist. Warum fällt das wirklich Wichtige immer heraus?

Früher, zu Zeiten des Neuen Marktes, habe ich mir noch oft Bilanzen angeschaut. Heute habe ich dazu aber keine Lust mehr. Heute haben wir ja auch überall Ampeln, da braucht niemand mehr Bilanzen.

Und wenn es mal um Bilanzen geht, dann scheitern ja sogar die Wirtschaftsprüfer, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und die Bundesregierung.

Heute haben wir die Börsen-Ampeln, die Corona-Ampeln, natürlich die Verkehrs-Ampeln und bald sogar auf jeder Lebensmittel-Packung die die Nutri-Score-Ampeln. Viele davon sind totaler Quatsch. Wer so etwas braucht, ist ohnehin kaum überlebensfähig. Die Evolution kannte schließlich auch keine Ampeln. Oder hat Charles Darwin etwa welche gefunden?

Ich erinnere mich noch gut an den Abend in Neapel. Napoli. Bella Italia. Es ist schon sehr lange her, hat mich jedoch stark geprägt. Wir waren abends noch vorne am Meer und wollten anschließend zurück zum Hotel. Und da mussten wir über die große Straße, die parallel zum Meer verläuft.

Es war wirklich schon sehr spät und es fuhren nicht viele Autos dort. Und dann gab es da diese Fußgänger-Ampel. Doch selbst wenn die auf grün schaltete und die Autos folglich rot hatten, fuhren sie trotzdem ungehindert weiter. Es waren ja keine Fußgänger da.

Danach war ich hin- und hergerissen, über Jahrzehnte. Denn einerseits, wer hier keine Disziplin zeigt, wie sieht es mit dem dann in anderen Situationen aus? Andererseits ist unser Leben doch überall durch Selbstverantwortung geprägt, und wenn ich eine Situation überblicke, warum soll ich da nicht nach meiner eigenen Verantwortung handeln?

Ich bin mir sicher, dass von 80 Millionen Deutschen 79,99 Millionen auch heute noch in solch einer Situation anhalten würden. Ich bin in dieser Hinsicht jedoch Italiener. Ganz schwierig ist es nur, wenn man Fußgänger ist und Kinder neben sich hat. Denn einerseits soll man ja ein gutes Beispiel abgeben, andererseits fragt sich jedoch, ob das vermeintlich gute Beispiel wirklich so gut ist und nicht das Selbstdenken und die Selbstverantwortung der sturen Regelbefolgung überlegen ist.

Neulich habe ich selbst erlebt, wir tödlich es sein kann, sich auf Regeln zu verlassen. Da kam ich bei großer Hitze aus dem S-Bahnhof und wollte nur noch so schnell wie möglich auf die andere Straßenseite in den Schatten. Doch als die Fußgängerampel bereits grün zeigte, brausten noch mit überhöhter Geschwindigkeit zwei Autos über den Fußgängerüberweg. Auf der Straße muss da bereits seit Ewigkeiten rot gewesen sein.

Hätte ich mir hier an die Regeln gehalten, würde ich diese Kolumne hier jetzt nicht mehr schreiben können. (Was natürlich auch gewissen Vorteile hätte ...)

Verkehrs-Ampeln finde ich jedoch insgesamt wichtig und richtig. Was für andere Ampeln, Ampeln, die ich Bewertungs-Ampeln nenne, nicht gilt. Konkret: Wer zu dämlich oder zu kurzsichtig ist, die Kalorienangaben auf einer Lebensmittelpackung zu verstehen, ist ohnehin ohne Zukunft. Genauso wie jemand, der auf eine Börsen-Ampel schaut und deswegen zwangsweise mit der Masse geht, wohl kaum in der Lage sein wird, ordentlich für sein Alter vorzusorgen.

Interessant ist es dennoch, die den zukünftigen Lebensmittel-Ampeln zugrundeliegenden Kalorienangaben einmal wie eine Bilanz zu lesen, wie eine Körper-Bilanz. Da findet man wirklich die irrsten Dinge. Denn ein fetter Käse wie ein Gorgonzola, von dem man nur ganz wenig essen kann, wird ein rotes Ampelzeichen bekommen, wohingegen eine Tiefühlpizza, von der man bestimmt gleich ein halbes Pfund zu sich nimmt, bei orange bleibt.

Und was in diesem Zusammenhang der Referenzmenge für den täglichen Bedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen zugrundeliegt, ist tatsächlich gespenstisch. Zum Beispiel sind das 100 Gramm Zucker. Pro Tag! 100 Gramm, das bedeutet, dass eine große Tüte nicht einmal eine Woche lnag reicht. Oder man umgerechnet 33 Würfel Zucker am Tag essen kann. Die allgemeine Verfettung ist also vorprogrammiert.

Darum: Forget it! And think for yourself! Ampel heißt nicht aus Zufall im Englischen traffic light. Weil sie eben nur für den Verkehr da ist. Und nicht für die Börse, die Ernährung oder Corona.





Bernd Niquet





berndniquet@t-online.de