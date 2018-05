Iamgold im ersten Quartal mit Turnaround

Weitere Suchergebnisse zu "Iamgold":

Goldproduzent Iamgold (WKN 899657 / TSX IMG) konnte im ersten Quartal einen klaren Gewinnanstieg verbuchen. Als Gründe führte der Konzern eine höhere Produktion und gestiegene Goldpreise bei gleichzeitig geringeren Kosten an.

Iamgold machte in den ersten drei Monaten 2018 demzufolge einen Nettogewinn von 42,3 Mio. Dollar oder 9 Cent pro Aktie. Das ist ein deutlicher Turnaround im Vergleich zum Nettoverlust von 18 Mio. Dollar oder 4 Cent je Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der bereinigte Gewinn lag dem Unternehmen zufolge bei 40,4 Mio. Dollar und ebenfalls 9 Cent je Aktie nach 5,1 Mio. Dollar oder 1 Cent im ersten Quartal 2017. Den Umsatz der ersten drei Monate 2018 gab Iamgold mit 314,5 Mio. Dollar an, was ein klares Plus im Vergleich zu den 260,5 Mio. Dollar des Vorjahresquartals darstellt.

Die Goldproduktion des Berichtsquartals lag bei 229.000 Unzen und damit 15.000 Unzen höher als im gleichen Zeitraum 2017. Das führte das Unternehmen auf höhere Goldgehalte auf der Essakane-Mine sowie höhere Gehalte und die laufende Produktionssteigerung auf Westwood zurück. Dies wiederum wurde durch niedrigere Gehalte auf Rosebel sowie den niedrigeren Durchsatz bei Joint Venture-Projekten teilweise aufgewogen.

Die sogenannten „all-in sustaining costs“ von 953 Dollar pro Unze lagen um 39 Dollar unter den Kosten aus dem gleichen Quartal 2017, so Iamgold weiter. Gleichzeitig stieg der durchschnittlich realisierte Goldpreis von 1.230 auf 1.331 Dollar je Unze.



