IWF sieht wachsendes Risikoniveau

Der Internationale Währungsfonds (IWF) untersuchte die Entwicklung von Aktien und Goldinvestments

Dabei weist der IWF auf die Bedeutung von kurz- und langfristigen Goldinvestments hin. Als jüngst die Aktien nach unten gingen, legte der Goldpreis zu. Vor allem, als der Ausverkauf bei den Aktien sich ausweitete, wurde in Gold investiert, das bedeutet, dass ein steigendes Marktrisiko mit einem höheren Goldpreis einhergeht.

Einen stärkeren Gegenwind für den Preis des edlen Metalls bedeutet ein steigender US-Dollar. Doch müssen mehrere Risikomessgrößen beachtet werden. Steigen diese, so ist aus taktischer und strategischer Sicht die Einbeziehung von Gold in ein Portfolio relevant. Und die Wahrscheinlichkeit globaler Risiken könnte sich noch erhöhen, denn die Schwäche einiger Schwellenländer – wie auch Probleme in der Türkei und Argentinien – könnte sich noch mehr ausweiten. Denn die Erholung der Weltwirtschaft verlief nicht einheitlich.





Industrieländer haben sich verbessert, dennoch sieht der IWF ein erhöhtes Risiko in der Weltwirtschaft. Auch könnten langfristige Handelskriege der Weltwirtschaft zusetzen. Zwar stehen die Banken heute mehr unter Aufsicht, als es noch während der Finanzkrise war, aber eine vollkommene Krisensicherheit dürfte auch jetzt nicht vorliegen. Dazu kommt, dass die Schulden weltweit explodiert sind.





Jedenfalls sollte ein Investment in Aktien von Goldunternehmen in keinem Portfolio fehlen. Hier wären Sibanye-Stillwater oder Aurania Resources eine Möglichkeit. Sibanye-Stillwater ist nicht nur ein großer Platinmetalle-Produzent, sondern auch einer der größten Gold-Produzenten. Mit Liegenschaften in den USA und in Südafrika konnte der Konzern im ersten Halbjahr 2018 den Umsatz um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhen.





Aurania Resources kann mit einem besonders interessanten Projekt punkten, dem Lost Cities-Projekt in den Anden im Südosten Ecuadors. Professionelle historische Forschung wird hier mit modernster Explorationsarbeit verbunden. Gute Bohrergebnisse liegen bereits vor.









Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd.html) und von Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd.html).









Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html