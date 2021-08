IT-Sicherheit im deutschen und europäischen Bankwesen

„Derzeit werden mehrere tausend unerlaubte Zugriffsversuche auf die Bundesbankinfrastruktur aus dem Internet täglich unterbunden.“

In den vergangenen Jahren sind sowohl das Bankenwesen als auch die Finanzmarktinfrastrukturen zunehmend digitaler geworden. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung stützen sich Banken und Kreditinstitute immer stärker auf IT-Systeme und eine digitale Datenverarbeitung. „Hierdurch entstehen signifikante Effizienzvorteile, die eine schnellere Bearbeitung komplexer Vorgänge ermöglichen, bürokratischen Aufwand verringern und den Finanzsektor der Europäischen Union im globalen Wettbewerb stärken“, ist der FDP-Finanzexperte Frank Schäffler überzeugt. Gleichzeitig gehe mit dem Ausbau der Digitalisierung im Finanzsektor aber auch ein erhöhtes Risiko für IT-Störungen und Cyberangriffe einher, so der Bundestagsabgeordnete. Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervorgeht, ist die Anzahl der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gemeldeten Cybervorfälle im Jahr 2020 leicht gestiegen, nachdem die Zahl in den Jahren 2018 und 2019 auf etwa demselben Niveau lag. Die bisherigen Zahlen für das Jahr 2021 ließen derzeit aber keine weiteren Erhöhungen erkennen. Allein auf die Bundesbankinfrastruktur würden derzeit mehrere tausend unerlaubte Zugriffsversuche aus dem Internet täglich unterbunden werden, teilt die Bundesregierung weiter mit.

