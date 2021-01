ITM Power: Der nächste Schritt

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

ITM Power schaffte es am Donnerstag fast, den nächsten Schritt im größten Aufwärtstrend der Unternehmensgeschichte zu gehen. Die Notierungen sind zuletzt am Donnerstag um weitere 3 % aufwärts marschiert. Damit ist die Aktie auf dem höchsten Stand aller Zeiten angekommen und könnte sich auf ein neues Kursziel vorbereiten.

Unglaubliche Entwicklung





Die Entwicklung des Titels unter den Eindrücken der US-Wahl und der nun bestätigten Amtsübernahme durch Joe Biden ist unglaublich. Die Kurse sind dabei in fünf Tagen um 12 % nach oben geklettert. Innerhalb von vier Wochen ging es um + 46 % aufwärts. Und in einem Quartal schaffte der Titel einen Aufschlag in Höhe von + 51 %. Damit konnte ITM Power auch das Jahresergebnis auf 540 % Plus einstellen. Dies ist die Bestätigung des Hausse-Modus.

Zuletzt konnte die Aktie zudem mit 6 Euro einen bedeutenden Widerstand überwinden und damit Platz schaffen für die nächste Aufwärtsbewegung. Die Unterstützungen nach unten sind nach dem zweiten Marsch über die runde Marke nun fest.

Die Aktie dürfte aus Sicht der Analysten in den kommenden Wochen den Trend zumindest mit einem gewaltigen charttechnischen Impuls fortsetzen können. Dabei geht es auch aus wirtschaftlicher Sicht mit höherer Wahrscheinlichkeit voran.

Immerhin befindet sich die Aktie von ITM Power im Biden-Rausch. Der neue Präsident hat zugesichert, dass die USA zurück in das UN-Klimaschutzabkommen kehren wollen. Damit, so Analysten, ist auch der Sektor der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen im Vorteil. Die Aktie könne davon profitieren.

Gerade die jüngsten Brexit-Vereinbarungen würden ITM Power weiterhin helfen. Damit ist das Geschäft mit Kooperationspartner wie etwa beim Joint Venture mit der deutschen Linde weiterhin gesichert.

ITM Power weist zudem in allen technischen Fragen einen Hausse-Modus auf. Kurz- und langfristig sind Indikatoren wie der GD oder das Momentum und die relative Stärke aufwärts gerichtet.





