ITM Power: Rakete!

Die Aktie von ITM Power hat in den letzten Stunden des alten Jahres eine unglaubliche Performance realisiert. Die Rakete ging mit einem Plus von 9 % aus dem Handel. Die vorhergehenden Gewinnmitnahmen sind dabei deutlich zu hoch ausgefallen. Nun ging es in den zurückliegenden fünf Tagen des alten Jahres um insgesamt wieder 8,1 % aufwärts. Am Montag dann überraschte der Handelsauftakt mit einem immensen Plus. So sollte es weiter gehen…

Die Aktie konnte damit das Plus in den vergangenen vier Wochen sogar um mehr als 47 % nach oben klettern. Dies wiederum ergänzt die Aufwärtsbewegung innerhalb von drei Monaten auf ein Plus von 114 %. Das nächste Kursziel ist ausgesprochen brisant.

Es geht für die Aktie schlussendlich nach der kurzen Korrektur wieder massiv aufwärts. Der Wert hat offenbar tatsächlich nach den Gewinnmitnahmen einen kurzen Augenblick durchatmen müssen. Vor gut sechs Monaten hatten zudem Short-Investoren den Titel im Visier.

Daran haben sich einige Analysten erinnert. Der Aufwärtstrend ist dennoch stark geblieben. Die Aktie konnte in den vergangenen Wochen deshalb klettern, weil der Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen ohnehin sehr stark ist. Joe Biden in den USA wird Investitionen veranlassen müssen, wenn der Klimaschutz ausgebaut werden soll.

Zudem ist die Aktie auch durch den Brexit bzw. die positiven Ergebnisse bei der Verhandlung zwischen Großbritannien und der EU noch einmal nach oben gezogen worden. Für das britische Unternehmen fallen einige Hürden, die hätten entstehen können.

Die Aktie wird in den kommenden Wochen allerdings nach Meinung der Chartanalysten ohnehin den Aufwärtstrend fortsetzen können. Die wichtigste Unterstützung bei 5 Euro wurde nicht angegriffen.

Das Kursziel könnte daher beim bisherigen neue Allzeithoch in Höhe von mehr als 6 Euro avisiert werden, so die Meinung der Experten. Auch technische Analysten bleiben überzeugt. Sämtliche technischen Kursindikatoren wie etwa der GD200, der GD100 oder der GD38 sind inzwischen klar überwunden worden. Damit ist die Aktie stark wie selten.







