ITM-Power-Aktie: Das ist beeindruckend!

Nachdem Wasserstoffaktien in der jüngeren Vergangenheit zum Teil mit heftigen Korrekturen konfrontiert wurden, ließ die Stimmung an der Börse rund um den Sektor spürbar nach. Einige Beobachter redeten gar schon vom Ende des Hypes und erinnerten sich mit Schrecken daran, was Bitcoin-Aktien und Cannabis-Aktien in den letzten Jahren widerfahren ist. Es zeigt sich jedoch wieder einmal, dass die Pessimisten längst nicht immer Recht haben. Besonders die ITM-Power-Aktie sorgt derzeit für viele strahlende Gesichter. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig.

Zum einen profitiert ITM Power zu einem gewissen Teil von der Schwäche eines ganz bestimmten Konkurrenten. Die Nel-ASA-Aktie geriet aufgrund von Betrugsvorwürfen gegen den Partner Nikola gehörig unter Druck. Es ist nicht undenkbar, dass hier viele Anleger das Weite gesucht haben, ohne Wasserstoff an sich schon aufzugeben. Mit der ITM-Power-Aktie dürfte der eine oder andere eine willkommene Alternative gefunden haben. Darüber hinaus sorgen Analysten für Auftrieb, die sich gegenüber dem britischen Wasserstoffkonzern weiterhin recht optimistisch zeigen. Unter dem Strich dürfte aber klar sein, dass Wasserstoff-Aktien in Zukunft weiterhin heiß begehrt sein dürften.

Ohnehin ist ein Vergleich mit Cannabis und Bitcoin nur bedingt geeignet. Bei Wasserstoff gibt es nicht nur allein große Hoffnungen auf Wachstum. Zahlreiche Regierungen wichtiger Industrienationen stehen hinter der Technologie und erzwingen mit diversen Gesetzen zur Reduzierung von Kohlenstoffausstoß schon fast den Durchbruch alternativer Energiegewinnung. Wasserstoff ist dabei derzeit der aussichtsreichste Kandidat, um Schwerlastfahrzeuge anzutreiben. Zugewinne bei der ITM-Power-Aktie von rund sechs Prozent sind daher alles andere als übertrieben. Es ist gut möglich, dass es in Zukunft noch deutlich weiter in Richtung Norden geht.

Christina Rothstein

