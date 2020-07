ITM Power Aktie: Welche Kursbewegung ist jetzt zu erwarten?

Die ITM Power Aktie hat sich trendtechnisch nach oben bewegt. Aktuell liegt der Aktienkurs der ITM Power zwischen der 38-Tagelinie und der 100-Tagelinie. Die 100-Tagelinie wurde zuletzt kurzzeitig im März unterschritten. Es folgte ein dynamischer Anstieg nach oben. Sehen wir diesen nun auch wieder, nachdem sich der Kurs der ITM Power Aktie kürzlich ja wieder der 100er Linie genähert hat?

Bei den charttechnischen Indikatoren hat sich auch einiges getan. Der Vorreiter war mit Abstand die Slow Stochastik, die recht zügig nach der Kurskorrektur der Aktie ein Kaufsignal anzeigte. Bisher folgten keine weiteren Kaufsignale nach oben. Der MACD lässt sich wie immer noch Zeit.

Charttechnische Analyse der Aktie: Wie sieht es mit einer Signalbildung bei den GDs aus?

Hier ist in den nächsten Tagen mit keiner Signalbildung zu rechnen, es könnte sich aber ein Verkaufssignal in den nächsten Wochen ergeben. Das letzte Signal liegt weit zurück und fand im vergangenen Jahr statt. Der GD (100) und der GD (200) werden sich in den nächsten Tagen nicht treffen, sodass sich hier kein Signal ergeben wird.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.

Dieses Unternehmen steckt dahinter …

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)