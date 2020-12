ITM Power Aktie: Startet nun die nächste Hausse?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Eine kräftige Aufwärtsbewegung hat der Aktie von ITM Power im November zum Sprung über das Juni-Hoch bei 4,15 Euro und zum Anstieg auf ein neues Mehrjahreshoch verholfen. Am 24.11 stieg die Aktie im Tagesverlauf auf ein Hoch bei 4,55 Euro. Hohe RSI- und Stochastik-Werte haben dazu geführt, dass es die Anleger in den letzten Wochen etwas ruhiger haben angehen lassen. Die Aktie konsolidiert auf hohem Niveau und bewegt sich knapp oberhalb der 4,00-Euro-Marke seitwärts. Von diesem Fundament aus könnte in Kürze die nächste Aufwärtswelle starten, wenn die Märkte wieder anziehen. Aktuell notiert die Aktie bei 4,31 Euro. Da der Kurs oberhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) verläuft und der Supertrend einen Bullenmarkt anzeigt, liegt aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal vor.

Die bisherige Jahresperformance liefert Hinweise dafür, wie sich die Aktie im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie inzwischen mit mehr als 419 Prozent im Plus. Im historischen Vergleich stellt dies eine massive Overperformance dar, da die durchschnittliche Rendite (bei Berücksichtigung aller erzielten Renditen seit dem Jahr 2006) bei 19,8 Prozent liegt. Statistisch gesehen könnte es für die Aktie also wieder deutlich nach unten gehen und die Rendite am Ende des Jahres fast 400 Prozentpunkte niedriger ausfallen. Hieraus folgt ein Verkaufssignal.

Aus Sicht der Analysten liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 3,81 britischen Pfund (umgerechnet 4,22 Euro) und damit etwa 2 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Bei den Anlageempfehlungen schlägt das Pendel aber in Richtung der Käufer aus. Zurzeit beschäftigen sich fünf Analysten mit dem Titel, von denen drei für Buy, einer für Hold und einer für Sell plädieren. Dies führt zu einem weiteren Long-Signal.

Unter dem Strich erhält die ITM Power-Aktie 2 von 3 Punkten und ist damit leicht bullisch einzuschätzen. Wer bereits investiert ist, bleibt dabei und lässt die Gewinne laufen. Selbst ein Nachkauf bzw. Neueinstieg könnte sich noch lohnen.





