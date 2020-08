ITM Power Aktie: Sie sind bereit!

Die Aktie von ITM Power hat wieder einigermaßen zurück in die Spur gefunden: Nachdem die Papiere des britischen Wasserstoff-Spezialisten am vergangenen Freitag kurzzeitig auf 2,63 Euro zurückgefallen waren, verbesserten sie sich am Mittwoch in Frankfurt wieder bis auf zeitweilig 2,90 Euro. Noch ist es ein weiter Weg bis zum Jahreshoch aus dem Juni, als die ITM-Aktie mit 4,14 Euro gehandelt wurde. Doch im Unternehmen setzt man nicht zuletzt auf die angekündigten Förderungen der Wasserstoff-Technologie in ganz Europa. „ITM Power ist bereit, auf diese enorme Marktchance zu reagieren“, ließ CEO Graham Cooley unlängst wissen.

Grüner Wasserstoff im Mittelpunkt

Es war die Reaktion des ITM-Chefs auf die Verlautbarung der EU-Kommission vor knapp einem Monat, dass Wasserstoff bis 2030 „ein fester Bestandteil unseres integrierten Energiesystems werden muss, mit mindestens 40 Gigawatt erneuerbaren Wasserstoffelektrolyseuren und der Produktion von bis zu zehn Millionen Tonnen erneuerbarem Wasserstoff in der EU“, wie es hieß. Das Ziel der EU ergänze die früheren Verpflichtungen der Regierungen Deutschlands, der Niederlande und Portugals für insgesamt 10 Gigawatt, „was bedeutet, dass grüner Wasserstoff im Mittelpunkt des weltweiten Strebens nach Dekarbonisierung stehen wird“, so der ITM Power-CEO. Dabei will das britische Unternehmen ein Wörtchen mitreden: „Mit unserem Joint Venture ITM Linde Electrolysis GmbH in Dresden sowie der Kapazität in unserem neuen Werk, das noch in diesem Jahr in Sheffield eröffnet wird“, so Cooley.

Trotz Defizit Milliarden wert

Doch unbestritten hat sich der Hype um die Wasserstoff-Branche zuletzt merklich abgekühlt – von Nel ASA bis Plug Power. Davor allerdings waren auch die Anteilsscheine von ITM Power in ungeahnte Höhen geschossen. Von noch 1,17 Euro am 9. März hatte sich der Aktienkurs bis zum 4. Juni mehr als verdreifacht – in weniger als drei Monaten also. Trotz der deutlichen Korrektur seitdem kommt das defizitäre Unternehmen aktuell auf einen Börsenwert von 1,37 Milliarden Euro.

