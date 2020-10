ITM Power Aktie: Sie sehen enormes Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Der Aktie von ITM Power ist nach starkem Wochenauftakt seit Donnerstagvormittag ein wenig die Luft ausgegangen: Die Papiere des britischen Elektrolyse-Spezialisten starteten bei einem Kurs von 3,16 Euro am Montag in den Handel, am Donnerstag war dann bei 3,52 Euro der Höchststand bei der ITM-Aktie erreicht. Seitdem übernahmen zunächst die Verkäufer das Kommando, nach einem weiteren Abschlag von gut zwei Prozent am Freitag im frühen Handel, notierten die Anteilsscheine von ITM Power gegen halb elf bei 3,22 Euro. Geht es nach einer englischen Großbank, steckt in der Aktie allerdings nach wie vor enormes Potential.

Denn trotz einer Kursvervielfachung im zurückliegenden Jahr traut die Citigroup der Aktie von ITM Power noch einiges zu: Die Analysten der Bank stuften laut Informationen der Anlegerseite Der Aktionär den Wert Mitte September mit “Buy” und einem Kursziel von umgerechnet 4,70 Euro ein. ITM werde aufgrund der Exposition gegenüber PEM-Elektrolyseuren bevorzugt, hieß es. Das Joint Venture mit Linde biete ITM Power zudem Konstruktionskapazität. Liegt die Citigroup mit ihrer Prognose richtig, wären bei den Papieren des britischen Unternehmens noch annähernd 50 Prozent Aufschlag drin.

In der Tat hatte ITM Power an der Börse seit der Empfehlung kräftig zugelegt. Das hat zweifellos auch mit der neuen Partnerschaft “Green Hydrogen for Scotland” zu tun, die ebenfalls im Vormonat ins Leben gerufen wurde. Beteiligt an dem Projekt sind neben ITM die ScottishPower Renewables und eben auch BOC, eine Tochter des Partners Linde. Ziel der Kooperation sei es, neue Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff mit Clustern von Tankstellen in ganz Schottland zu schaffen, wie es damals hieß. Schottland ist für ITM Power ein gutes Pflaster, will das Land die CO2-Emissionen bis 2045 doch auf Null drücken. Den Anfang macht Glasgow: Dort soll eine Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff entstehen, die von BOC betrieben wird. Wind- und Solarenergie liefert ScottishPower Renewables, der notwendige 10-MW-Elektrolyseur kommt von ITM.

