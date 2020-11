ITM Power Aktie: Sensation

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Unglaublich, was ITM Power nun erlebte. Das britische Unternehmen der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie befindet sich auf einem Weg, den kaum noch jemand für möglich gehalten hätte. Konkret: Die Aktie ist nach einem unglaublichen Run nun auf dem Weg dazu, den höchsten Kurs seit über 10 Jahren zu erreichen.

Sensation!

Die Sensation: Das Unternehmen hatte bis vor kurzem noch auf der Liste von Short-Investoren gestanden. Diese Angriffe ebbten ohnehin ab. Nun ist allerdings durch die Wahl in den USA ein besonderes Problem offenbar gänzlich verschwunden. Die Aktie könnte nun nach Auffassung von Analysten und Investoren noch einmal eine neue Dynamik gewinnen.

In den Abendstunden des gestrigen Handels ging es für den Wert um unglaubliche insgesamt 5,7 % nach oben. Die Dynamik ist zwischenzeitlich aus dem Handel gewichen, kam aber schnell wieder zurück. Mit nun insgesamt + 14 % in fünf Tagen zeigt sich, wie stark die Chancen sein sollen, nachdem die US-Wahl Joe Biden an die Schalthebel gebracht hat. Der muss angesichts des dann wieder bevorstehenden Comebacks der USA in die Klimaschutzabkommen der UN di9e Wasserstoff-Unternehmen besonders fördern. Dies wiederum würde das Stimmungsbild verbessern. Zudem könnte ein Unternehmen wie ITM Power auch von Aufträgen aus den USA profitieren, hieß es bereits vor Monaten.

ITM Power ist damit nicht nur in einem gewaltigen charttechnischen Aufwärtstrend angekommen, sondern befindet sich auch aus technischer Sicht in bester Verfassung.

Bei je 3,04 Euro waren der GD38 und der GD100 überwunden worden. Nun ist der GD200 als wichtiges Trend-Signal bei 2,54 Euro gleichfalls sehr weit weit entfernt. Die relative Stärke ist kurz- und langfristig deutlich auf Hausse-Modus gepolt. Auch das Momentum ist kurz- und langfristig enorm auf Aufwärtstrend gepolt.





