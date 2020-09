ITM Power Aktie: Nicht schlecht?

Liebe Leser,

auf großes Interesse sind in der letzten Woche die Nachrichten zu ITM Power bei den Aktionären gestoßen. Unsere Autoren haben sich die Vorkommnisse im Rahmen ihrer Analysen einmal genauer angeschaut. Folgendes haben sie dabei herausgefunden:

Der Stand! Bei ITM Power läuft es derzeit besser als erwartet und es ging mit dem Kurs deutlich bergauf. Die Entwicklung! Insgesamt gilt die Kursbewegung bei ITM Power aus Sicht von Analysten als Hammer. Dies kam recht überraschend, da das Unternehmen zuvor Opfer von Short-Attacken geworden war und daher eigentlich fallende Kurse erwartet wurden. Insgesamt stieg die Aktie von zwischenzeitlich 0,94 Euro am 20. März 2020 bis auf ihr Allzeithoch bei 4,14 Euro an und liegt derzeit bei ca. 2,84 Euro. Die Stimmung! In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht und in den letzten Tagen ging es weder stark um positive noch um negative Themen. Das langfristige Stimmungsbild zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz und die Rate der Stimmungsänderung hat sich um Positiven hin verändert. Der Ausblick! Aufgrund der steigenden Notierungen scheinen die Short-Attacken nun fast beendet. Können nun auch die 3 Euro überwunden werden, dann könnten die kürzlich unterkreuzten Unterstützungen bei 3,20 oder 3,30 Euro wieder in Angriff genommen werden.

