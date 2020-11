ITM Power Aktie: Kurz vor dem Durchbruch?!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

In der vergangenen Handelswoche konnte die ITM Power Aktie mit einem Plus von 18 Prozent ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Im aktuellen Monat konnte der Kurs bislang um beachtliche 36 Prozent zulegen. Während dessen gelang der Break über einen charttechnischen Widerstand bei 3,40-3,50 EUR. Zur Freude der Anleger überkreuzte Anfang November der Kurs auch die kurzfristige 38-Tage-Linie (GD38) wieder nach oben. Der Abstand zum besagten Preis-Indikatoren ist inzwischen auf rund 26 Prozent angewachsen.

Der vergangene Monat lief indes für die Aktie mit einem Minus von 15 Prozent enttäuschend. Zu allem Überfluss erfolgte der Break unter einen charttechnischen Unterstützungsbereich bei rund 2,70 EUR. Doch die ersten Handelstage im November machten klar, dass das nur ein kurzeitiges Abtauchen war. Derweil befindet sich die Aktie schon seit Ende Juni in einer Seitwärtsbewegung. In dieser Zeit kam es zwar zu impulsiven Anstiegen, diese waren aber leider nur von kurzer Dauer. So stieß der Kurs mehrmals charttechnisch auf beachtlichen Widerstand bei ~3,40 EUR.

Das Jahreshoch liegt bei 4,01 EUR und markiert die obere Linie des Seitwärtstrends. Folglich wird es in den nächsten Tagen spannend zu beobachten sein, ob der Aktie der Break aus dem Seitwärtstrend gelingt. Nichtsdestotrotz kann sich die bisherige Jahresperformance der ITM Power Aktie sehen lassen. So hat sich der Kurs seit Jahresbeginn mit einem Plus von 308 Prozent, mehr als vervierfacht.

Aktuell liegen zur ITM Power Aktie 3 Analysteneinschätzungen vor. Dabei erhält sie 2-mal ein ‘Buy’-Rating und 1 ‘Hold’-Rating. Das durchschnittliche Kursziel beträgt indes 3,51 GBP (3,94 EUR). Das entspricht in etwa der erwähnten oberen Trendlinie. Das höchste Kursziel hingegen beträgt obendrein 4,30 GBP (4,82 EUR). Daraus resultiert auf den derzeitigen Kurs ein Aufwärtspotenzial von 24 Prozent!





