ITM Power Aktie: Knall!

Eine geradezu unheimliche Entwicklung hat ITM Power in den ersten Handelsstunden am Dienstag vollzogen. Der Wert hat an den deutschen Börsen teils einen Abschlag von fast 4 % hinnehmen müssen. Dies wiederum wäre ein deutliches Signal dafür, dass der Optimismus der vergangenen Tage Risse bekommen würde. In Großbritannien allerdings gab es eine Gegenbewegung: Der Titel gewann sogar etwas – ein Knall. Denn daraus lässt sich für das kurz- bis mittelfristige Kursziel einiges ableiten.

Trader am Werk

Das Unternehmen hat keine neuen Nachrichten publiziert, die zu einem derartig großen Rücksetzer wie in Deutschland Anlass gegeben hätten. Vielmehr scheinen hier Trader am Werk zu sein – ansonsten könnte es keine derart großen Unterschiede zwischen den Kursen in Großbritannien und in Deutschland geben.

Der Titel wurde ein den ersten Morgenstunden sogar recht häufig gehandelt, sodass davon auszugehen ist, dass vor allem Algorithmen sich hier eine kleine Auseinandersetzung liefern. Der Hintergrund:

ITM Power ist bei etwa 3 Euro an einer wichtigen Marke angekommen, die gerade bei automatisierten Händlern Kauf- und Verkaufsprozesse auslösen kann. Dies wiederum ist für Trader wichtig, mittelfristig jedoch unbedeutend.

Short-Investoren ohne Chance

Trotz des Kampfes um die 3-Euro-Marke sind Short-Investoren, die kürzlich angegriffen haben, weitgehend chancenlos. Die Gegenbewegung in Großbritannien zeigt, dass es Auseinandersetzungen um die aktuelle Marke gibt. Wenn aber ITM Power deutlich über 3 Euro steigen würde, wäre ein Durchbruch bis zu 3,45 Euro bzw. sogar 4,01 Euro aus Sicht von Chartanalysten gut vorstellbar. Immerhin steigt der Kurs auch seit einem Monat deutlich an (hier: gut 11 %).

Technische Analysten verweisen zudem darauf, dass die Notierungen klar im technischen Hausse-Modus sind. Der Wert der Aktie sei mittel- und langfristig deutlich über den jeweiligen Signalen angesiedelt. Der Vorsprung auf einen möglichen Trendwechsel beläuft sich auf über 25 %. Insofern sind die Chancen größer als die Risiken.

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)