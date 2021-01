ITM Power Aktie: Jede Menge Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Wasserstoff-Technologie ist in aller Munde. Weltweit werden Projekte ins Leben gerufen, die Regierungen fördern die Entwicklung großzügig. Das hinterließ in den vergangenen Monaten auch an der Börse Spuren.

So kannten auch Papiere der britischen ITM Power seit Ende Oktober fast nur noch eine Richtung, nach oben. Wer vor einem Jahr eingestiegen ist, konnte den Wert seiner Investition sogar fast versiebenfachen. Auf Monatssicht steht noch ein Plus von gut 50 Prozent in den Kursbüchern. In den vergangenen Tagen allerdings ging es auf und ab. Auf Wochensicht notierten die Aktien von ITM Power an der Londoner Börse sogar 1,2 Prozent schwächer.

Dabei ist der weltweit größte Wasserstoff-Elektrolyseur auch wirtschaftlich prima ins neue Jahr gestartet. So vermeldeten die Briten einen Großauftrag vom Gase-Primus Linde. Dabei geht es um einen Elektrolyseur, der mit einer Leistung von 24 MW grünen Wasserstoff produzieren soll. Betrieben wird er am traditionellen Chemiestandort Leuna in Sachsen-Anhalt.

Der Deal zeigt: Selbst die großen Industriekonzerne kommen am Thema Wasserstoff nicht mehr vorbei. Linde will künftig seine Industriekunden und speziellen Tankstellen mit flüssigem Wasserstoff beliefern. Und natürlich gleicht so ein Auftrag auch immer einer Art Ritterschlag für kleinere Unternehmen wie ITM Power.

Auch Down Under will sich das Unternehmen einen Namen und wenn möglich auch gute Geschäfte machen. Die Briten haben eine Kooperation mit dem australischen Anbieter Optimal festgezurrt. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen an nachhaltigen Energielösungen tüfteln. Und mehr noch: Optimal erteilte ITM Power bereits einen ersten Auftrag, für einen Elektrolyseur in Tasmanien.

Mit den beiden Kooperationen dürfte ITM Power noch viel Potenzial für weitere Geschäfte haben. Experten attestieren der gesamten Branche noch Luft nach oben. So prognostizierten jetzt die Analysten der US-Großbank Citi der grünen Wasserstoff-Technologie ein deutliches Wachstum. Und die Investmentbank JPMorgan riet vor wenigen Tagen langfristig orientierten Anlegern, Kursrücksetzer zum Einstieg zu nutzen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.