ITM-Power-Aktie: Ist der Schock jetzt verdaut?

Die steigenden Corona-Zahlen samt den damit verbundenen Konsequenzen für die Wirtschaft und unser aller alltägliches Leben ging an der Börse an kaum einem Unternehmen spurlos vorbei. Auch die ITM-Power-Aktie musste heftig Federn lassen. Innerhalb der letzten zwei Wochen verlor der Titel um etwa 20 Prozent an Wert. Zwar befand die Aktie sich dennoch auf einem mehr als ansehnlichen Niveau. Manch einer dürfte es nach der massiven Korrekturbewegung aber mit der Angst zu tun bekommen haben. Aktuell scheint sich die Stimmung wieder etwas zu verbessern.

Es sieht fast so aus, als habe die ITM-Power-Aktie für den Moment das Schlimmste hinter sich gelassen. Am Donnerstag kam es zu einer mehr als ordentlichen Erholung. Die Aktienkurse konnten sich um knapp drei Prozent verbessern und dadurch wieder bis auf 2,60 Euro aufschließen. Zugegeben, um wieder zu alten Höchstständen zurückzufinden, fehlt jetzt noch eine ganze Menge. Dennoch ist es für die Anteilseigner eine positive Nachricht, dass die Bullen endlich wieder für eine Gegenbewegung sorgen konnten.

Grundsätzlich haben die Anleger auch allerlei Gründe, um optimistisch in die Zukunft zu schauen. ITM Power konnte vor nicht allzu langer Zeit wichtige Kooperationen mit Linde und Snam schließen. Das allein dürfte für ansehnliche Umsätze sorgen und es gibt noch einige weitere Projekte in der Pipeline. So gut das auch klingt, für garantierte Kursgewinne sorgen selbst die besten Nachrichten nicht automatisch. Das galt schon zu normalen Zeiten, inmitten der Corona-Pandemie gibt es aber noch einmal mehr Gründe für eine gesunde Portion Skepsis.

