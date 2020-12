ITM Power Aktie: Hammer – es ist geglückt!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die vergangene Handelswoche schloss die ITM Power Aktie zwar nur mit einem leichten Plus von 3 Prozent ab. Doch Anfang der Woche erreichte der Kurs mit 4,54 EUR ein neues Jahreshoch. Im weiteren Verlauf ging der Aktie dann die Luft aus.

Erfreulicher jedoch ist, dass der Aktie der Ausbrauch aus dem Seitwärtstrend gelungen ist. So befand sich die Aktie seit Ende Juni in einem Seitwärtstrend. Die obere Trendlinie markierte der Bereich um 4,00 EUR. Im aktuellen Monat konnte der Kurs bislang um beachtliche 43 Prozent zulegen. Während dessen gelang der Break über einen charttechnischen Widerstand bei 3,40-3,50 EUR. Während dem Seitwärtstrend kam es zwar zu impulsiven Anstiegen, diese waren aber leider nur von kurzer Dauer. So stieß die Aktie auf den besagten Widerstand. Zur Freude der Anleger überkreuzte Anfang November der Kurs auch die kurzfristige 38-Tage-Linie (GD38) wieder nach oben. Der Abstand zum besagten Preis-Indikatoren ist inzwischen auf rund 26 Prozent angewachsen.

Den starken Anstieg und das Jahreshoch nutzten nun einige Anleger für Gewinnmitnahmen. So sank der Kurs bis Ende der Woche um 10 Prozent. Trotz dessen sollte nach dem Ausbruch aus dem Seitwärtstrend der Weg gen Norden frei sein. Ohnehin kann sich die bisherige Jahresperformance der ITM Power Aktie sehen lassen. So hat sich der Kurs seit Jahresbeginn mit einem Plus von 328 Prozent mehr als vervierfacht.

Aktuell liegen zur ITM Power Aktie 4 Analysteneinschätzungen vor. Dabei erhält sie 3-mal ein ‘Buy’-Rating und 1 ‘Sell’-Rating. Das durchschnittliche Kursziel beträgt indes 3,75 GBP (4,17 EUR). Das entspricht in etwa dem aktuellen Kursniveau. Das höchste Kursziel hingegen beträgt obendrein 4,50 GBP (5,01 EUR). Daraus resultiert auf den derzeitigen Kurs (4,06 EUR) ein Aufwärtspotenzial von 23 Prozent.





