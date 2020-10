ITM Power Aktie: Geht es nun wieder aufwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Auch ITM Power profitiert an der Börse logischerweise vom derzeitigen Wasserstoff-Boom. Da das Unternehmen im Bereich der Elektrolyse-Technologien tätig ist, ist es von besonderer Bedeutung für die Gewinnung von grünem Wasserstoff. Für den Kurs bedeutete dies einen Anstieg bis auf ein neues Allzeithoch in Höhe von 4,14 Euro Anfang Juni. Seitdem orientiert sich der Kurs allerdings in einem Seitwärtstrend zwischen 2,33 Euro und 3,68 Euro. Dabei wirkte die SMA 100 zunächst als Unterstützung, wurde dann jedoch im September unterboten. Da der Oktober jedoch äußerst positiv verlief, durchbrach der Kurs erst kürzlich wieder seinen gleitenden Durchschnitt 100 nach oben hin. Kann dies nun weitere positive Effekte nach sich ziehen?

Derzeit sehen die Bollinger Bänder das untere Limit bei rund 2,49 Euro, während das obere bei ca. 3,42 Euro liegt. Bereits innerhalb der letzten Woche notierte der Aktienkurs von ITM Power oberhalb der oberen Bollinger Grenze und fiel daraufhin zwei Tage am Stück. Da der Kurs aktuell wieder in diese Richtung steigt und bereits nahe daran liegt, sollte hier der weitere Verlauf aufmerksam beobachtet werden.





