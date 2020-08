ITM Power Aktie: Es war ein ziemliches Desaster!

Der Juli versprach für ITM Power ein weiterer, erfolgreicher Monat an der Börse zu werden. Bei einem Aktienkurs von 2,99 Euro starten die Papiere des britischen Wasserstoff-Spezialisten einst, am 13. Juli waren bereits 3,67 Euro erreicht – so hoch stand die Aktie seit Jahren nicht. Doch seitdem ging es mit der ITM-Aktie tendenziell nur noch abwärts. Am letzten Handelstag im Juli verloren die Papiere am Handelsplatz Frankfurt bis Börsenschluss noch einmal knapp zwei Prozent auf noch 2,70 Euro. Letztlich war der abgelaufene Monat für ITM Power-Anleger ein ziemliches Desaster. Der August jedenfalls kann eigentlich nur besser werden.

Ein Viertel an Börsenwert eingebüßt

Denn auf annähernd 12 Prozent belief sich das Minus bei ITM Power aus den vergangenen gut vier Wochen. Nimmt man das Mehrjahreshoch als Referenz, hatte das britische Unternehmen, das unter anderem Wasserstofftankstellen errichtet, innerhalb von zweieinhalb Wochen mehr als ein Viertel an Börsenwert eingebüßt. Was den Kurseinbruch, den Wettbewerber wie Nel ASA (Norwegen) oder PowerCell Sweden genauso betraf, letztlich auslöste, ist unklar. Der Niedergang fiel just in eine Phase, in der man in Großbritannien mit großer Zuversicht eine Absichtserklärung der EU kommentierte. Zwischen 2020 und 2024 nämlich will die Kommission die Produktion von bis zu einer Million Tonnen erneuerbaren Wasserstoffs innerhalb der EU fördern, wie man am 8. Juli mitteilte. Bis 2030 sollen es bereits zehn Millionen Tonnen sein.

ITM- Chairman sieht Klimaschutz als Chance

„Dies ist ein unverkennbares Signal dafür, dass die EU Konjunkturanreize mit bestehenden Verpflichtungen zu Klimaschutzzielen kombiniert“, kommentierte Sir Roger Bone, non-executive Chairman bei ITM Power, die Ankündigung. Er hoffe sehr, „dass die Regierungen auf der ganzen Welt dem Beispiel der EU folgen, um die CO2-Emissionen dauerhaft zu senken“. Graham Cooley, CEO von ITM Power, sprach sogar „von einem der größten Momente für grünen Wasserstoff, der durch Elektrolyse erzeugt wird“. Die Finanzmärkte folgten dieser Einschätzung bislang eher nicht.

