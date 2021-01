ITM Power Aktie: Der Doppelrekord!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Quo vadis ITM Power?, lautet die Frage vor den neuen Börsenwoche: Ins Wochenende verabschiedete sich die ITM-Aktie mit einem Abschlag von 2,5 Prozent und einem Kurs von 7,14 Euro am Handelsplatz Frankfurt. Zugegeben, das waren 16 Prozent weniger als noch am Donnerstag zum Handelsbeginn für die Papiere des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten aufgerufen wurden. Doch nimmt man nicht das Allzeithoch der ITM-Aktie von 8,50 Euro zum Maßstab, sondern zieht den Vergleich zum vorvergangenen Freitag, dann war die zurückliegende Woche für das Unternehmen an der Börse ein voller Erfolg.

Weltrekord beschert Allzeithoch





6,43 Euro, so lautete der Schlusskurs der Aktie von ITM Power noch am 8. Januar. Ein Zugewinn von mehr als elf Prozent innerhalb von fünf Handelstagen ist wahrlich nicht zu verachten. Und das britische Unternehmen hatte diesen Aufschlag keineswegs nur der allgemein guten Stimmung in der Branche zu verdanken: So hatte ITM direkt vor der Rekordbewertung an der Börse zudem eine weltweite Bestleistung zu verkünden – zumindest in den Auftragsbüchern.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ITM Power?

Denn da gab ITM Power den Auftrag über einen 24-MW-Elektrolyseur durch den Linde-Konzern bekannt. Laut CEO Graham Cooley war der Auftrag nicht nur erste über das gemeinsame Joint Venture mit dem Dax-Konzern. Es ist nach Angaben des ITM-Chefs „der derzeit weltweit größte angekündigte PEM-Elektrolyseur“. Dieser soll im Leuna Chemical Complex (Sachsen-Anhalt) installiert werden und grünen Wasserstoff produzieren, um die Industriekunden von Linde über das bestehende Pipelinenetz des Unternehmens zu versorgen sowie verflüssigten Wasserstoff an Tankstellen in der Region liefern.

ITM-Aktie weiter deutlich im Plus





Zukunftsprojekte wie diese haben zuletzt die Titel von Unternehmen aus der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie massiv ansteigen lassen, von Plug Power (USA) bis Nel ASA (Norwegen). Die Britische ITM Power machte da keine Ausnahme: Trotz des kleinen Einbruchs vor dem Wochenende notiert die ITM-Aktie aktuell noch immer 70 Prozent über dem Kurs von vor einem Monat.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.