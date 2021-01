ITM Power Aktie: Da ist es!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

ITM Power hat an einem spektakulären Auftakt am Mittwochshandel am Ende noch massiv profitieren können. Während andere Unternehmen aus der Branche der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Werte nach einem unglaublichen Handelsauftakt jeweils irgendwann nachließen, konnte sich ITM Power auf den höchsten Kurs aller Zeiten schieben.

Relative Stärke enorm





Das Unternehmen schaffte es, annähernd in Richtung von 7 Euro zu klettern. Bei einem Aufschlag in Höhe von 8 % fehlen damit nur noch Bruchteile, um ein weites Feld vor sich zu finden. Der Wert könnte aus Sicht der charttechnischen Analysten sogar Kursentwicklungen von bis zu 8 Euro schaffen. Es sind schlicht keine Hindernisse in Sicht.

Hintergrund des unglaublichen Ausbruchs ist weiterhin, dass in den USA die Förderung der alternativen Energien einen neuen Schub erhält. Deren Präsident Joe Biden würde nach der Amtseinführung die Rahmenbedingungen auf einen Wiedereintritt der USA in das UN-Klimaschutzabkommen starten, heißt es.

Nun gab es einen ersten Vorgeschmack. Der kalifornische Bundesstaat jedenfalls will die alternativen Energien insgesamt offenbar mit einem Investitionsprogramm nach vorne schieben. 4,5 Milliarden Dollar werden dafür den Plänen nach noch in den Haushalt 2021 eingestellt. 1,5 Milliarden davon sollen allein in den Aufbau eines Wasserstoff-Tankstellen-Netzes fließen.

Die Branche freut sich. Es wird zu Aufträgen kommen, von denen allerdings bis dato noch niemand weiß, wer profitiert. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob das Jahr 2021 bereits Umsätze bereitstellen kann oder ob die Kurse lediglich der Phantasie wegen so stark nach oben gelaufen sind.

Es steht zu vermuten, dass die Notierungen vor allem dem allgemeinen Hype wegen klettern. Umso bedeutender ist es, dass ITM Power massive Unterstützungen aufweisen kann. Diese sind etwa bei 6 Euro und auch bei 5 Euro zu vermuten.





