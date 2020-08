ITM Power-Aktie - China und Linde geben den Takt vor!

Die ITM Power-Aktie tritt auf der Stelle! Doch grundsätzlich zeigt sich der Wert seit Ende Juli mit einer freundlich stabilen Tendenz! Durchaus ein positives Signal – mit der Chance verbunden, die Korrektur der vergangenen Wochen nach oben zu verlassen! Denn immerhin ist der langfristige Aufwärtstrendkanal noch intakt. Interessant zudem aus charttechnischer Sicht der aktuelle Test der 50-Tage-Linie. Dieser gleitende Durchschnitt fungiert gegenwärtig als Orientierungsmarke. Eine Ablösung von der 50-Tage-Linie wäre hier ein positives Signal mit der Chance auf eine Trendfortsetzung!

Für die ITM Power-Aktie spricht zudem die 20%-Beteiligung von Linde. Mit einem starken Partner an der Seite sollte sich auch die Wachstums-Story von ITM Power weiter fortsetzen. Grundsätzlich zudem bleibt die Phantasie im Wasserstoff-Sektor bestehen. Denn im Gegensatz zu politischen Absichtserklärungen in Europa sind in China deutlich mehr Bemühungen vorhanden, Wasserstoff schnellstmöglich als zukunftsfähigen Energieträger zu etablieren! Dazu gehört auch die jüngste Absichtserklärung von Linde und der chinesischen CNOOC zum Bau eines Wasserstoffkraftswerks in China!

