IPO heute: NextGreenWave will den kalifornischen Cannabis-Markt dominieren

Heute Mittag um 15.30 Uhr nimmt NextGreenWave den Handel an der kanadischen Börse CSE auf. Der Ticker lautet NGW. In Deutschland wird es (leider) kein Listing geben. Das IPO von NextGreenWave sollte dennoch große Wellen schlagen, denn NGW zielt auf den riesigen kalifornischen Markt. Allein in Kalifornien werden 2018 Cannabisprodukte im Wert von 3,7 Milliarden USD verkauft. Manche Experten halten es für möglich, dass der Cannabismarkt in Kalifornien schon im kommenden Jahr ein Volumen von 5,1 Milliarden USD erreicht und damit den Biermarkt überholt. Ein solches Umfeld bietet phänomenale Wachstumschancen für ein Unternehmen, das alles hat, was es braucht, um eine bekannte Marke zu werden – trotz der inzwischen riesigen Konkurrenz von dutzenden anderen Marihunana-Gesellschaften.

NextGreenWave hat die Investoren überzeugt: Schon in der privaten Phase hat das Unternehmen 21 Mio. CAD eingesammelt. Die letzte Runde fand bei 0,60 CAD statt. Beim IPO sind 120 Mio. Aktien ausgegeben, von denen allerdings nur knapp ein Drittel frei handelbar sein wird. 45 Prozent des Unternehmens gehört dem Management! Die Macher hinter NextGreenWave haben große Wachstumspläne in Kalifornien: Das Unternehmen will das Geschäft von der Zucht bis zum Endkunden (Seed to Sale) dominieren. Alle Genehmigungen für Anbau, Zucht, Extraktion und für Distribution liegen vor. Strategisch gelegen in Coalinga, einem Verkehrsknotenpunkt zwischen den Großstädten San Francisco und Los Angeles, entstehen derzeit zwei Hallen in mit rund 8.000 Quadratmetern Fläche. Schon ab dem ersten Quartal 2019 will das Unternehmen Umsätze erwirtschaften. Die sofortige weitere Expansion auf 32.000 Quadratmeter Fläche an gleicher Stelle ist konkret geplant.

Der Erfolg von NextGreenWave bei den Investoren hat viel mit der Qualität des Produkts zu tun. Denn Cannabis ist nicht gleich Cannabis! Das Unternehmen verfügt über preisgekröntes Samenmaterial, das bereits unter der Marke „Loud Seeds“ bekannt sind. Der Mitgründer und „Cannabisbauer“ Mike Jennings verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in allen Belangen der Branche. Er hat insgesamt sechsmal den „Cannabis Cup“ gewonnen, die höchste Auszeichnung, die das Branchenblatt High Times vergibt.

Auch wenn derzeit gefühlt jeden zweiten Tag eine neue Cannabisfirma an den Markt kommt und man sich angesichts der gewaltigen Bewertungen schon fragt, wann die Blase denn platzt: NextGreenWave hat einen beeindruckenden Businessplan und das Geld und die Genehmigungen und das Management, diesen erfolgreich umzusetzen. Wir würden uns nicht wundern, wenn gegen Ende des Jahres noch größere Investoren bei NextGreenWave einsteigen – zu höheren Kursen, versteht sich.



