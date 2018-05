IOTA mit nächster Kursexplosion

IOTA machte den Krypto-Investoren zuletzt viel Freude. Neben dem neuen „Ecosystem“ stand das Projekt Qubic im Fokus. Am Dienstag zog der Preis quasi nach Zeitplan an. Denn um 11.00 Uhr deutscher Zeit startete Iota auf der Krypto-Börse Huobi. Am Vormittag liegt Iota rund 15 Prozent im Plus. Auf der volumenstärksten Exchange Bitfinex lag der Kurs in der Spitze bei 2,50 US-Dollar. IOTA lag im Handelsvolumen aller Kryptowährungen zuletzt auf Rang 13. Bei diesen eher geringen Umsätzen können Ereignisse wie der Einführung an einer neuen Exchange für größere Kursbewegungen sorgen.