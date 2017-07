INVEST360: Einfach Geld anlegen!

INVEST360 ist eine innovative online Investment-Strategie, die auf Basis eines neuartigen mathematischen Modells monatlich das aussichtsreichste Aktienportfolio ermittelt. Sie erfordert keine Börsenkenntnisse und nur 30 Minuten pro Monat für die Umsetzung. Einfach Geld anlegen mit INVEST360! <<ABO FREE hier kostenlos anfordern>>

(invest360.ch) – Das Schweizer Vorsorgesystem soll den gewohnten Lebensstandard nach der Pensionie­rung sichern. Dies umfasst die Leistungen der 1. Säule (insbesondere AHV), der 2. Säule (insbesondere Leistungen aus der beruflichen Vorsorge) und der 3. Säule (insbesondere gebundene Vorsorge 3a). Die Säule 3b, also die freie Vorsorge, wird gemäss unserer Einschätzung in Zukunft aber immer wichtiger. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leistungen der 1. und 2. Säule sowie der Säule 3a aufgrund der demographischen Ent­wicklung, der rückläufigen Kapitalmarkterträge und der Inflation in 10, 20 oder 30 Jahren nicht mehr das wert sind, wovon man heute ausgeht. Deshalb sollte man damit beginnen, die Säule 3b auszubauen. Den ersten Schritt haben Sie bereits gemacht. Mit der WIRTSCHAFTSINFORMATION verwalten Sie einen Teil Ihres Anlagevermögens, das der Säule 3b zugerechnet werden kann. Während die WIRTSCHAFTSINFORMATION mittelfristig (5 Jahre) ausgerichtet ist und börseninteressierten Anlegern wertvolle Hintergrundinformationen liefert, sollte jener Teil des Vermögens, der langfristig (über 10 Jahre) angelegt wird, einem strikten Anlageansatz folgen und systematisch verwaltet werden. Wir sehen INVEST360 als ideale Ergänzung zur WIRTSCHAFTSINFORMATION!

Intelligente Anlagemodelle, mit denen das freie Vorsorgevermögen der 3. Säule verwal­tet werden kann, gewinnen in der modernen Vermögensverwaltung immer mehr an Bedeutung. Für Privatanleger sind die Eintrittshürden aber immer noch sehr hoch. Wer nicht mindestens CHF 250‘000 zur Verfügung hat, muss auf die Massenprodukte der Banken zurückgreifen. Mit INVEST360 ändert sich das jetzt! INVEST360 ist eine innova­tive online Investment-Strategie, die basierend auf einem neu entwickelten mathema­tischen Berechnungsmodell den Börsenanlegern monatlich klare Handelsanweisungen liefert und einen stressfreien langfristigen Vermögensaufbau ermöglicht! INVEST360 ist für die Börsen Schweiz, Europa und USA verfügbar.

Hätte man zum Beispiel Anfang 2008 je einen Drittel seines für den langfristigen Vermö­gensaufbau vorgesehenen Anlagekapitals in die INVEST360-Strategien Schweiz, Europa und USA investiert, wäre auf Basis Schweizer Franken eine Gesamtrendite von +33% erzielt worden. Zum Vergleich: Wer die von den Banken empfohlenen indexnahen Akti­enfonds (ETF) gekauft hätte, müsste sich mit einer Gesamtrendite von +17% zufrieden geben. INVEST360 hat damit über die gesamte Laufzeit fast doppelt so gut abgeschnitten wie die indexnahen Aktienfonds (ETF) der Banken!

Die überzeugenden Renditen sind aber nicht der einzige Vorteil von INVEST360 gegen­über herkömmlichen Bankprodukten. INVEST360 kann bereits ab CHF 25‘000 umgesetzt werden. Für die Umsetzung von INVEST360 müssen Sie einmal im Monat rund 30 Minu­ten aufwenden, um das mithilfe eines mathematischen Modells ermittelte aussichts­reichste Aktienportfolio neu abzubilden. INVEST360 erfordert ausserdem keinen Bank­wechsel, Sie können die Aktienkäufe und -verkäufe direkt in Ihrem Wertschriftenport-folio umsetzen. Sie haben somit jederzeit Zugriff auf Ihr Anlagevermögen. Steuerlich ist INVEST360 insofern interessant, weil die Erträge von in der Schweiz domizilierten Privatpersonen nicht versteuert werden müssen. Dies betrifft Kursgewinne auf den Aktien und aus den Kapitalreserven der Unternehmen ausgeschüttete Dividenden. INVEST360 orientiert sich damit an der gängigen Schweizer Steuerpraxis.

INVEST360 kann auf verschiedenen Wegen getestet resp. bezogen werden. Das Abo FREE ist kostenlos und sichert Ihnen den Zugang zu der von uns entwickelten Börsen­ampel: In Sekundenschnelle erkennen Sie, ob an der Börse eingestiegen werden darf oder ob eher Vorsicht angebracht ist. Wer wissen möchte, welche Branchentrends das Börsengeschehen bestimmen, ist im Abo BASIC (CHF 72 pro Jahr) gut aufgehoben: INVEST360 ermittelt jeweils am Ende des Monats, in welche der sogenannten Top 3-Börsensektoren (z.B. Nahrungsmittel, Pharma, Chemie etc.) investiert werden sollte, um überdurchschnittliche Anlageergebnisse erzielen zu können. INVEST360 liefert ausser­dem auch konkrete Aktienempfehlungen, und zwar in den Abos PREMIUM (CHF 96 pro Jahr, für Privatanleger) und PROFESSIONAL (CHF 180 pro Jahr, für professionelle Anle­ger). Mit diesen beiden Abos ist sichergestellt, dass Sie Ihr Vermögen vollumfänglich nach den Erkenntnissen von INVEST360 anlegen.

