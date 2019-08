INTEL SHORT TRADE: Der Markt verkauft ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Intel – Der US-amerikanische Halbleiterhersteller mit Sitz in Silicon Valley, ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das Unternehmen weltweit einen Marktanteil von ungefähr 80% hält und auf laut Forbes Global 2000 auf Platz 44 der Weltgrößten Unternehmen rangiert. Aktuell tut sich der Riese jedoch schwer für Kursgewinne zu sorgen und dreht seit unserem Short bei $49.10 steil nach Süden ab. Die Positionierung befindet sich aktuell mit +7% im Gewinn und wir behalten uns vor, hier noch mal eine Ladung Shortpositionierungen drauf zu legen. Setzt sich das Szenario durch, stehen dem Markt Notierungen von unter $35 bevor.

Unsere Position in INTEL: SHORT TRADE

Aktueller Stand: +7% im Gewinn

Wir bereiten Nachkauf Short vor!