INDUS Holding-Aktie: Umfangreiche Maßnahmen in der Fahrzeugtechnik geplant - Kaufen, neues Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Indus Holding":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Matthias Engelmayer von Independent Research:



Matthias Engelmayer, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH).



Mit den Q1-Zahlen befinde sich das Unternehmen auf einem guten Weg, die eigene Jahresprognose zu erreichen. Wie schon in den vorherigen Quartalen habe das Bau-/Infrastruktur-Segment überzeugt (nochmalige Anhebung der EBIT-Marge um 0,2 PP yoy), zudem seien in der Metalltechnik Restrukturierungserfolge sichtbar gewesen (+1,5 PP yoy). Abrechnungsbedingt sei die EBIT-Marge in dem ebenfalls margenstarken Bereich Maschinen- und Anlagenbau auf 14,1% gefallen (-1,1 PP yoy; auf bereinigter Basis stabile Entwicklung).



Der Bereich Fahrzeugtechnik habe mit 2,4% (Vj.: 4,9%) eine durch laufende Restrukturierungen sowie höhere Materialaufwendungen (u.a. Stahlpreise) gesunkene EBIT-Marge aufgewiesen und die EBIT-Marge auf Konzernebene damit deutlich um 2,0 PP yoy belastet. Hier werde neben der sukzessiven Verlagerung von Produktionsstandorten ins Ausland auch der Verkauf von Gesellschaften aktuell geprüft. Positive Effekte würden dadurch erst ab 2019 erwartet. 2018 sollte die EBIT-Marge in der Fahrzeugtechnik am unteren Ende der Zielmarge von 5% bis 7% liegen.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Matthias Engelmayer, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die INDUS Holding-Aktie. Das Kursziel werde von 74 Euro auf 72 Euro gesenkt. (Analyse vom 28.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:57,10 EUR +0,35% (28.05.2018, 11:18)Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:57,10 EUR +0,35% (28.05.2018, 12:05)ISIN INDUS Holding-Aktie:DE0006200108WKN INDUS Holding-Aktie:620010Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:INHINDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (28.05.2018/ac/a/nw)