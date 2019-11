Hybrid-IT Spezialist Converge Technology meldet elfte Übernahme

Es ist die elfte Übernahme seit seiner Gründung im Oktober 2017:erwirbt VSS Holdings, LLC („VSS“) ein im Nordosten der USA ansässiges Softwarehaus mit Schwerpunkt auf Managed Services, Technologielösungen, IT-Portfoliomanagement und Beratungsdienstleistungen. VSS bringt seine Kunden und hochqualifizierten Teams aus erfahrenen Technologieexperten, Unternehmensberatern und Branchenführern auf die schnell wachsende Plattform von Converge.Robert L. Jernoske, Jr., CEO von VSS, wird seine Rolle zusammen mit dem bestehenden VSS-Management-Team fortsetzen. In Zusammenarbeit mit VSS wird Converge seine softwarebasierten hybriden IT-Lösungen vorstellen, darunter identitätsbasierte Enterprise-Blockchain-, Cognitive-, Cybersecurity-, Resiliency-Managed-Services und Multi-Cloud-Lösungen für bestehende und neue VSS-Kunden. Dabei baut Converge insbesondere auf die Stärken von VSS in den Bereichen Virtualisierung und Cybersicherheit sowie auf End-to-End-Lösungen und -Dienste für Rechenzentren, um Kunden in ganz Nordamerika zusammenzuführen.Seit 1990 unterstützt VSS Kunden dabei, ihr Geschäft mithilfe von Mitarbeitern, Prozessen und Technologien zu transformieren. Nach fast drei Jahrzehnten hat VSS erfolgreich eine Kultur entwickelt, die sich für technologische Lösungen und Dienstleistungen begeistert. "VSS ist jetzt bereit, seinen Kunden eine breiter angelegte Serviceplattform zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig einen erstklassigen Kundenservice und eine Behandlung mit weißen Handschuhen anzubieten, um sicherzustellen, dass ihre Geschäftsziele erreicht oder übertroffen werden", sagte Robert L Jernoske Jr., CEO von VSS. "Wir freuen uns, Neu- und Bestandskunden die Converge-Angebotsplattform anbieten zu können.""Wir freuen uns darauf, dass VSS in die Converge-Unternehmensfamilie aufgenommen wird", sagte Shaun Maine, CEO von Converge. „Die Vertriebsstärke von VSS in der Finanzdienstleistungsbranche stärkt unsere Fähigkeit, ein führender softwarebasierter Hybrid-IT-Anbieter auf dem New Yorker und Mid-Atlantic-Markt zu werden erheblich, da das Unternehmen auf der Plattform aufbaut, die wir durch unsere vorherigen Akquisition, Essex Technology, geschaffen haben.“VSS ist die elfte Akquisition, die Converge seit Oktober 2017 abgeschlossen hat. Zu Converges Unternehmensfamilie gehört auch Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc .; 10084182 Canada Inc., tätig als Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc .; BlueChip Tek, Inc .; Lighthouse Computer Systems, Inc .; Software Information Systems LLC .; Nordisk Systems, Inc .; Essex Technology Group, Inc .; und Datatrend Technologies, Inc.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Converge Technology Solutions halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und Converge Technology Solutions, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. GOLDINVEST Consulting wird von Converge Technology Solutions für die Erstellung von Artikeln zum Unternehmen entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.